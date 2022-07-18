Астролог Лариса Андерсен рассказала, что сулит Ракам в ближайшие дни
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Астролог Лариса Андерсен рассказала, что сулит Ракам в ближайшие дни

Астролог Лариса Андерсен рассказала, что сулит Ракам в ближайшие дни
Лариса Андерсен сообщила о начале нового этапа в ближайшем будущем. МОИ МЫСЛИ – МОИ СКАКУНЫ Этот девиз хорошо подходит для транзита Меркурия в Раке, который начался 16 июля. Рак – знак эмоциональный и с переменчивым настроением, поэтому вся аналитическая деятельность и речь будет подвержена внутренним эмоциям. Поступки и действия могут быть импульсивными и необоснованными. В связи с этим не спешите принимать решения второпях! Многим будет сложно высказать свою точку зрения, речь будет несвязной и путающейся. Мало кто из собеседников поймет то, что вы хотите донести. 📌Сохраняйте рекомендации для транзита Меркурия в Раке. ✅Появится потребность в одобрении своих действий и похвале от близких. Это приведет к длительным задушевным разговорам. ✅ Обострится обидчивость. Поэтому не стоит подшучивать или резко высказываться о собеседнике. Любая критика, осуждение, насмешки отложатся глубоко в душе. ✅ Появится подозрительность и недоверие к окружающим. Все шушуканья друзей или коллег на работе будут восприниматься на свой счет. ✅ Возникнет интерес к чужой жизни или к проблемам. Так как Раки хорошие и чуткие психологи, то захочется выслушать и посочувствовать знакомым. ✅ Благоприятно в этот период путешествовать или проводить активный отдых с самыми близкими и родными. ✅ Хорошее время для творчества и писательства. Учитывая, что Раки обладают прекрасной фантазией, то написать книгу, рассказ или историю не составит труда.  Этот период даст импульс для вдохновения творческим людям. Особенно тем, кто рисует, пишет или создает что-то руками. ✅ В негативном проявлении транзита проявится стремление манипулировать близкими, коллегами и знакомыми. ✅ Многократно обострится интуиция❗️ Многие поступки и действия можно совершить, полагаясь на внутренние ощущения. 🌺В итоге Меркурий в Раке – это прекрасный период для писательской деятельности, творчества, сближения с родными и проявления сочувствия🙏 Транзит продлится до 31 июля. Во благо вам и Вселенной 💫 https://vk.com/larisaandersen
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

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