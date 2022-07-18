Байдена раскритиковали из-за поездки в Саудовскую Аравию
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Байдена раскритиковали из-за поездки в Саудовскую Аравию

Байдена раскритиковали из-за поездки в Саудовскую Аравию

Байдена раскритиковали из-за поездки в Саудовскую АравиюЗрители Fox News сравнили Байдена с клоуном из-за его поездки в Саудовскую Аравию

Зрители телеканала Fox News оценили визит президента США Джо Байдена в Саудовскую Аравию. Свои комментарии они оставили под сюжетом политического обозревателя Шона Хэннити на YouTube.

Ведущий, придерживающийся республиканских взглядов, указал, что Байден прилетел в страну, которую он оскорбительно называл «страной-изгоем», и встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, которого называл «убийцей». При этом американский лидер в ходе визита просил у него увеличить объемы добычи нефти.

«Саудиты посмеялись над этим клоуном, поехавшим выпрашивать нефть... Жалко!», — признался пользователь Shawn O. «Кто-нибудь, пожалуйста, не позволяйте этому дураку когда-либо снова покидать свой дом, он является разрушительным коррумпированным позором для нашей страны», — заявил Time's up. «Очень нравится, как Джо откровенно лжет нам в лицо, при этом веря в то, что говорит», — отметил Joseph Talmadge.

Ранее американский сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что Байден слишком сильно заискивал перед Саудовской Аравией, прося страну увеличить поставки нефти. «Вместо того чтобы ехать в Эр-Рияд, он [Байден] должен отправиться в Техас или Северную Дакоту, и он должен вести речь о том, чтобы просить нашу страну увеличить поставки [нефти], а не умолять саудовцев и кланяться перед ними, прося их увеличить поставки», — заявил политик.

16 июля Байден рассказал о переговорах по нефти с Саудовской Аравией. По его словам, Эр-Рияд «осознает срочность данного вопроса» и в свете обсуждения президент США «ожидает увидеть дальнейшие шаги в ближайшие недели».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Иркутянка незаконно отправила в Китай 12 посылок с ювелирными изделиями
Иркутянка незаконно отправила в Китай 12 посылок с ювелирными
Байдена раскритиковали из-за поездки в Саудовскую Аравию
Байдена раскритиковали из-за поездки в Саудовскую Аравию
История советского ученого-физика удивила иностранцев
История советского ученого-физика удивила иностранцев
Путин поздравил российских школьников с победой в Международной олимпиаде по математике
Путин поздравил российских школьников с победой в Международной
Аналитики допустили выход Coinbase из топ-10 биткоин-бирж по объему торгов
Аналитики допустили выход Coinbase из топ-10 биткоин-бирж по объему
Тельцов ждут перемены, а Девы начнут новый проект: прогноз по картам Таро на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
Тельцов ждут перемены, а Девы начнут новый проект: прогноз по картам
Пес, который очень любит хозяина и бассейн
Пес, который очень любит хозяина и бассейн
Международная блокчейн-конференция BlockchainConferenceBaikal-2022 пройдет на Байкале
Международная блокчейн-конференция BlockchainConferenceBaikal-2022
В Германии допустили введение ЧС зимой из-за дефицита газа
В Германии допустили введение ЧС зимой из-за дефицита газа
Дана Борисова призналась, что снималась в откровенных фотосессиях под веществами
Дана Борисова призналась, что снималась в откровенных фотосессиях под
В Артек приехала первая группа детей из Мелитополя
В Артек приехала первая группа детей из Мелитополя
Обычаи и запреты в период c 18 по 25 июля 2022 года: что можно и что нельзя делать, чтобы не согрешить
Обычаи и запреты в период c 18 по 25 июля 2022 года: что можно и что

Топ на сегодня

Новый опасный вирус похищает данные банковских карт из Chrome
Новый опасный вирус похищает данные банковских карт из Chrome
На Xbox выйдет Knights & Guns, ранее игра была эксклюзивом Switch
На Xbox выйдет Knights & Guns, ранее игра была эксклюзивом Switch
Нейросеть изучит Вселенную, Великобритания проверит алгоритмы и другие новости из мира ИИ
Нейросеть изучит Вселенную, Великобритания проверит алгоритмы и
Мария Шарапова публикует первые фото новорожденного сына
Мария Шарапова публикует первые фото новорожденного сына
Сбербанк запустил рефинансирование оформленной по высоким ставкам ипотеки
Сбербанк запустил рефинансирование оформленной по высоким ставкам

Еще по теме

Порошенко прибыл в Саудовскую Аравию
Назарбаев с официальным визитом прибыл в Саудовскую Аравию
Байден объяснил свою поездку в Саудовскую Аравию необходимостью "противостоять" России
СМИ сообщили о решении Саудовской Аравии нарастить добычу нефти