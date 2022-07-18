Blizzard предлагает копию Diablo IV и доступ к бете фанатам серии, которые готовы сделать тату
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Blizzard предлагает копию Diablo IV и доступ к бете фанатам серии, которые готовы сделать тату

Blizzard предлагает копию Diablo IV и доступ к бете фанатам серии, которые готовы сделать тату


Релиз Diablo IV должен состояться уже скоро, игру показывали на Xbox & Bethesda Showcase, а Microsoft заявляла, что там демонстрировались только игры, которые выйдут в ближайшие год. Activision Blizzard уже проводит некоторые маркетинговые мероприятия, связанные с Diablo IV, одно из них — Diablo Hell’s Ink.

Акция Diablo Hell’s Ink проходит с 16 июля по 10 сентября в тату-салонах Америки, Великобритании, Германии и Австралии. В каждой отдельной точке мероприятие длится один день, и в этот день можно попасть к мастеру тату (путем участия в розыгрыше), который сделает татуировку по мотивам Diablo IV. Всего доступно 26 эскизов.


Игроки, которые таким образом уже сделали себе тату, сообщают, что им выдали специальную карточку с обещанием дать доступ к бета-версии и бесплатную копию Diablo IV после релиза.


Отметим, что мероприятие продлится до 10 сентября, из чего можно сделать вывод о старте бета-версии не раньше этой даты.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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