Bloomberg оценил расходы на решение энергетического кризиса в Европе
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Bloomberg оценил расходы на решение энергетического кризиса в Европе

Bloomberg оценил расходы на решение энергетического кризиса в ЕвропеBloomberg: решение энергетического кризиса в Европе может превысить 200 млрд долларов

Общий счет за спасение энергетического рынка в Европе этой зимой может превысить 200 миллиардов долларов. Такую оценку дал обозреватель Bloomberg Хавьер Блас (Javier Blas).

Он отметил, что данный прогноз не учитывает наихудший сценарий, при котором Россия полностью прекратит поставки газа в Европу, из-за чего зима будет более холодной, чем обычно. Публицист подчеркнул, что в результате решение данного вопроса ляжет на налогоплательщиков: либо в виде возросших счетов за электроэнергию и газ, либо в виде налогов.

При этом Блас заявил, что лишь немногие европейские политики осознают масштабы грядущего кризиса. По его мнению, к таковым относятся президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

Ранее газета Financial Times сообщила, что многие предприятия в Великобритании могут закрыться в случае, если холодная зима приведет к дефициту газа, а поставки из России в Европу прекратятся. По словам собеседников издания, крупнейшие промышленные потребители энергии планируют предупредить правительство о том, что экономику ждет коллапс.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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