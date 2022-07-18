Бухынбалтэ считает, что Барзиков бросит её как и Ромашов

Вадим Карасев

Около года назад Кристина Бухынбалтэ сильно разругалась с коллективом, удачно устала от проекта и предложили своему на тот момент парню Евгению Ромашову покинуть телестройку. В тот момент парень сообщил, что необходимо подождать около месяца, дабы он получил деньги и решил свои проблемы. В итоге за это время он окончательно разругался с Крис и начал встречаться с Анастасией Бигриной.В итоге у девушки появилось чувство дежавю. Она уверена, что Иван Барзиков бросит её точно также. Крис захотела уйти с проекта вместе с Ваней, но он решил остаться на Дом-2 до осени. В своё время Ромашов говорил также и всё в итоге привело к расставанию. Естественно, у Вани есть свои планы на остаток лета, поэтому требования Бухынбалтэ он попросту игнорирует.Ваня и Крис совершенно друг другу не доверяют. Они оба уверены, что после ухода с Дом-2 их отношения приведут к расставанию. Неудивительно, что они оба сомневаются и пока не готовы к такому ответственному шагу. Интересно, что же их в таком случае связывает на проекте? Деньги?