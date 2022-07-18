Бухынбалтэ считает, что Барзиков бросит её как и Ромашов
Сегодня, 03:45 Вадим Карасев
Примерно год назад, когда Кристина Бухынбалтэ еще была в отношениях с Евгением Романовым, она ругалась с другими участниками, сильно устала от проекта и из-за этого предложила своему избраннику покинуть Дом-2. Кажется, история повторяется.
Около года назад Кристина Бухынбалтэ сильно разругалась с коллективом, удачно устала от проекта и предложили своему на тот момент парню Евгению Ромашову покинуть телестройку. В тот момент парень сообщил, что необходимо подождать около месяца, дабы он получил деньги и решил свои проблемы. В итоге за это время он окончательно разругался с Крис и начал встречаться с Анастасией Бигриной.
В итоге у девушки появилось чувство дежавю. Она уверена, что Иван Барзиков бросит её точно также. Крис захотела уйти с проекта вместе с Ваней, но он решил остаться на Дом-2 до осени. В своё время Ромашов говорил также и всё в итоге привело к расставанию. Естественно, у Вани есть свои планы на остаток лета, поэтому требования Бухынбалтэ он попросту игнорирует.
Ваня и Крис совершенно друг другу не доверяют. Они оба уверены, что после ухода с Дом-2 их отношения приведут к расставанию. Неудивительно, что они оба сомневаются и пока не готовы к такому ответственному шагу. Интересно, что же их в таком случае связывает на проекте? Деньги?
По материалам: life-dom2