Бывший резидент Comedy Club назвал причину ухода из проекта
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Бывший резидент Comedy Club назвал причину ухода из проекта

Бывший резидент Comedy Club назвал причину ухода из проектаКомик Верещагин заявил, что покинул Comedy Club из-за отсутствия напарника для выступлений

Бывший кавээнщик, экс-резидент Comedy Club на телеканале ТНТ Олег Верещагин назвал причину ухода из проекта. О том, почему он покинул шоу, комик рассказал в интервью основательнице издания PeopleTalk Лауре Джугелии. Видео вышло на YouTube.

Верещагин отметил, что остался без напарника после ухода из программы юмориста Гавриила Гордеева, в дуэте с которым он выступал в Comedy Club. «Я показывал миниатюры всегда. Для этого нужен напарник», — объяснил он. По словам комика, после ухода партнера он пробовал выступать один, однако ему не понравилось то, как он справлялся с этой работой.

Собеседник журналистки также сравнил Comedy Club с огромным поездом, который почти никогда не останавливается на остановках и не ждет пассажиров. «Никто не будет говорить: "Давайте остановим весь поезд, чтобы один парень отдохнул, набрался сил, нашел себе напарника, и дальше будем двигаться". Ты либо едешь в этом поезде, либо выходи на остановке и жди следующий, помедленнее. Поэтому я вышел с этого поезда», — заявил Верещагин.

Олег Верещагин в начале двухтысячных годов играл в составе команды КВН «Парма», представлявшей Пермь. Позже вместе с другим участником команды Гавриилом Гордеевым он выступал в проектах «Смех без правил» и Comedy Club. После ухода из Comedy Club Верещагин стал резидентом Comedy Woman.

Ранее популярная стендаперша Наталья Краснова рассказала, почему ушла из КВН. Она заявила, что покинула проект, потому что считала работу в нем несерьезной.

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По материалам: lenta.ru

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