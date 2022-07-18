Центробанк отверг необходимость новых льгот банкам из-за заморозки НРД

Вадим Карасев

РБК: Центробанк не увидел необходимости новых льгот банкам из-за заморозки денег в НРД

Центробанк отверг необходимость новых льгот банкам из-за заморозки денег в Национальном расчетном депозитарии (НРД) вследствие санкций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ответ ЦБ на обращение Ассоциации банков России (АБР).

В ответе говорится, что на данный момент кредитные организации располагают достаточным объемом активов для привлечения дополнительной ликвидности у ЦБ. Из этого следует, что Банк России посчитал нецелесообразным расширение спектра инструментов, в том числе за счет сделок своп на льготных условиях.

В июне АБР обратилась к Центробанку с просьбой найти решение для возврата средств, замороженных в Национальном расчетном депозитарии (НРД), который попал под западные санкции — банки надеются получить их не в евро, а в другой валюте.