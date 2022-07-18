Частные сыщики помогут полиции искать преступников

Детективов обязали делиться информацией с правоохранителями, а ЧОПы — предоставлять им транспорт

Росгвардейцы и полицейские смогут привлекать сотрудников и транспорт частных охранных предприятий к патрулированию улиц. А частный детектив обязан помогать силовикам в розыске преступников и рассказывать им все, что он знает о готовящихся или уже совершенных преступлениях. МВД и Росгвардия совместным приказом утвердили типовую форму соглашения о взаимодействии. Документ вступает в силу 18 июля.

В патруль — по инструкции

ЧОПы обязаны содействовать правоохранителям в обеспечении правопорядка, в том числе в местах оказания охранных услуг и на прилегающих к ним территориях, а частные детективы должны помогать полиции в предупреждении и раскрытии преступлений. Правила содействия силовикам утвердили еще в 2012 году, а теперь обновили типовые формы соглашений о сотрудничестве. Из них исчез пункт о закреплении за ЧОПами и частными детективами сотрудников полиции.

Охранников могут привлекать к совместным патрулям с силовиками, причем используя для этого транспорт и технические средства ЧОПа. При этом люди в погонах обязаны проинструктировать своих гражданских помощников. По требованию правоохранителей организация должна предоставить им используемые на охраняемых объектах средства аудио- и видеонаблюдения.

Есть у частников и права. ЧОП, например, может запросить в Росгвардии или МВД информацию о происшествиях, криминальной обстановке, разыскиваемых лицах и другие не секретные данные. То же может сделать и детектив.

Не должен молчать

Росгвардия имеет большой опыт взаимодействия с частными охранными предприятиями, о чем «Парламентской газете» рассказал официальный представитель ведомства Валерий Грибакин. Особенно это актуально во время проведения крупных мероприятий. Один из относительно свежих примеров — Чемпионат мира по футболу 2018 года в России, во время которого частники серьезно помогли силовикам.

«Сотрудники ЧОПов работали на различных объектах, в том числе, контролировали проход в места проведения мероприятий, оказывали содействия в выполнении других функций», — отметил Грибакин.

«По закону, детективы не занимаются оперативно-розыскной деятельностью, но в процессе их работы им могут стать известны определенные факты, которые могут помочь раскрыть преступление, и, конечно, в таких случаях они обязаны информировать о них органы следствия, потому что поиск и поимка преступника — общая задача», — пояснил «Парламентской газете» Выборный.





Практика взаимодействия частных структур с правоохранительными органами в России давно сложилась, добавил депутат, а вступающие в силу документы дополнительно ее формализуют, делая более четкими правовые механизмы сотрудничества.

Охранникам хотят дать больше полномочий

Закон о частной детективной и охранной деятельности действует в России с 1992 года. За это время он морально устарел, о чем не раз говорили эксперты отрасли. Новую версию документа депутаты Эрнест Валеев, Анатолий Выборный и Александр Хинштейн внесли на рассмотрение Госдумы 1 июля.

Авторы предложили расширить перечень услуг охранных предприятий. Они должны нести, прежде всего, ответственность за жизнь и здоровье людей, а уж потом за сохранность имущества. Также частные охранные агентства смогут следить за порядком на массовых мероприятиях, проектировать, монтировать и эксплуатировать технические средства охраны. При этом охранять объекты, в отношении которых установлены обязательные требования к антитеррористической защищенности, смогут далеко не все частные предприятия, а лишь те, которые подходят по параметрам Росгвардии. Также в правовом поле предложили закрепить новую категорию частных охранников — телохранители с правом владеть оружием ограниченного действия.

«Есть учебные центры, где идет обучение, переподготовка телохранителей. Но с принятием закона институт телохранителей будет на совершенно другом уровне, потому что под это создадут правовую базу», — пояснил «Парламентской газете» соавтор законопроекта Анатолий Выборный.