Coinbase получила одобрение на предоставление услуг в Италии
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Coinbase получила одобрение на предоставление услуг в Италии

Coinbase получила одобрение на предоставление услуг в Италии


Криптовалютная биржа Coinbase получила одобрение итальянского регулятора OAM на предоставление жителям страны услуг, связанных с цифровыми активами. 


Как сообщила площадка в своем блоге, новые требования OAM обязывают все компании, предоставляющие услуги торговли или хранения криптовалют, соответствовать регуляторным критериям для работы с итальянскими клиентами.


В Coinbase добавили, что биржа усиливает свои позиции на европейском рынке, находясь в процессе получения или подачи заявок на лицензии от регуляторов ЕС.


Ранее биржа анонсировала дальнейшую экспансию на европейские рынки.


Напомним, в мае лицензию OAM получила Binance. 

# Экономика coinbase, италия, новости
По материалам: ForkLog

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