Coinbase получила одобрение на предоставление услуг в Италии

Криптовалютная биржа Coinbase получила одобрение итальянского регулятора OAM на предоставление жителям страны услуг, связанных с цифровыми активами.

Как сообщила площадка в своем блоге, новые требования OAM обязывают все компании, предоставляющие услуги торговли или хранения криптовалют, соответствовать регуляторным критериям для работы с итальянскими клиентами.

В Coinbase добавили, что биржа усиливает свои позиции на европейском рынке, находясь в процессе получения или подачи заявок на лицензии от регуляторов ЕС.

Ранее биржа анонсировала дальнейшую экспансию на европейские рынки.

Напомним, в мае лицензию OAM получила Binance.