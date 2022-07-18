Coinbase получила одобрение на предоставление услуг в Италии
Сегодня, 15:30
Криптовалютная биржа Coinbase получила одобрение итальянского регулятора OAM на предоставление жителям страны услуг, связанных с цифровыми активами.
Как сообщила площадка в своем блоге, новые требования OAM обязывают все компании, предоставляющие услуги торговли или хранения криптовалют, соответствовать регуляторным критериям для работы с итальянскими клиентами.
В Coinbase добавили, что биржа усиливает свои позиции на европейском рынке, находясь в процессе получения или подачи заявок на лицензии от регуляторов ЕС.
Ранее биржа анонсировала дальнейшую экспансию на европейские рынки.
Напомним, в мае лицензию OAM получила Binance.
По материалам: ForkLog