Дана Борисова призналась, что снималась в откровенных фотосессиях под веществами
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Дана Борисова призналась, что снималась в откровенных фотосессиях под веществами

Дана Борисова призналась, что снималась в откровенных фотосессиях под веществами

Дана Борисова разоткровенничалась с подписчиками и поделилась пикантными деталями своего прошлого. Звезда рассказала, что во время откровенных съемок для мужских журналов злоупотребляла запрещенными препаратами. Иногда ей даже сложно было говорить.


Откровенное признание сделала Дана Борисова в своих соцсетях. Она рассказала подписчикам, что позировала обнаженной во время фотосессии для мужского журнала и опубликовала обложку Maxim прошлых лет. Но не только этот факт шокировал поклонников теледивы. В тот период, по признанию Борисовой, она была наркозависимой.

«Во время этих съемок наркоманила так, что нарушилась речь и я не могла разговаривать, а только мычала», — призналась телеведущая.

Несмотря на это, о своем решении принять участие в горячей фотосессии девушка до сих пор не жалеет. Она заверила фанатов, что сама захотела сняться обнаженной и полностью осознавала происходящее.

На этом откровенные признания Борисовой не закончились. По ее словам, экс-ведущей «Армейского магазина» до сих пор поступают предложения 18+. Известной блондинке неоднократно предлагали снова оголиться перед фотокамерой и даже сняться в фильме для взрослых. Девушка уверена, что справилась бы с ролью в клубничке не хуже всемирно известных порноактрис.

Однако сейчас Борисова отвергает предложения сниматься в видео с пикантным содержанием, несмотря на финансовые сложности. Недавно телезвезда в своих соцсетях пожаловалась на временное отсутствие работы и попросила подписчиков помочь ей материально. Ей удалось собрать 25 тысяч рублей. Однако Борисова не стала рассказывать, куда будут потрачены деньги.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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