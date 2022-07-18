День обретения мощей Сергия Радонежского 18 июля 2022 года: что можно делать и что нельзя, чтобы не согрешить

Для того чтобы не согрешить 18 июля 2022 года в День обретения честных мощей Сергия Радонежского, нужно знать, что разрешено делать, а что нельзя. Этот день очень важен для православных христиан, ведь Радонежский был первым святым после освобождения от татаро-монгольского ига.

Кто такой Сергий Радонежский

Великое будущее Сергию предсказали очень рано. Говорят, что когда его мама была беременна, она молилась в церкви, а ребенок в животе трижды закричал. Родители и священнослужители решили, что это было необычное чудо — знак, что малыш сможет прославить Святую Троицу.

В детские годы мальчик был благочестив и старателен. В конце концов, с братом он отправился в лес для отшельничества. Там они построили келью и небольшой храм, который в 1335 году был освящен в память о Святой Троице. Спустя два года Сергий постригся в иноческий чин. Больше года он пробыл в одиночестве и молитве. Новости о его подвижничестве разлетелись далеко. Со временем на том месте появилось место для переселения отшельников, зародилась Троице-Сергиева лавра.





Сергий помог русским князьям объединиться. Он предсказал Дмитрию Донскому победу на Куликовом поле. Отправил на бой с Мамаем, предоставив ему самых лучших иноков. И 8 сентября 1380 года в день Рождества Богородицы, русские солдаты получили победу над ордынцами.

Обретение мощей Сергия Радонежского, традиции и обычаи

По вечерам раньше предки строили планы на будущее, что и как они будут делать. Кроме того, в праздничный вечер можно подумать о том, как сделать реальными свои заветные желания. Перед сном можно просто помечтать, но только о чем-то хорошем. Говорят, что в праздник человек может получить то, о чем давно мечтал.





Если мужчина в день обретения мощей Сергия Радонежского будет на протяжении длительного времени смотреть на ночное небесное светило, ему добавятся мужские силы.

Больше времени можно посвящать делам любовным, причем не только ночью, но и днем. Неплохо будет организовать романтическое свидание для своей второй половинки. В данный день хорошо начинать совместную жизнь или жениться.

На ночь шторы в доме нужно оставлять открытыми, ведь в эту праздничную ночь лунный свет принесет много пользы. Считается, что он способен прогнать из дома негативную энергию и зарядить все помещение новой силой.

Предки считали, что в праздник можно начинать борьбу с бабочками-капустницами. Говорили, что в таком случае вредители не станут мешать росту урожая до окончания сезона.

Что не стоит делать 18 июля 2022 года

Не стоит в праздничный день постоянно пребывать в одиночестве;

запрещено лениться и бездельничать, нужно чем-то заняться;

нельзя разводить сплетни и обговаривать кого-то за его спиной. Считается, что в таком случае все беды перейдут на сплетника;

запрещено делиться с кем-то своими планами и намерениями. Даже близким и друзьям не нужно ничего рассказывать в праздничный день;

осторожнее стоит быть с острыми предметами, лучше по возможности ими вовсе не пользоваться в этот день;

запрещено проявлять злость, агрессию, нетерпение и другие негативные эмоции;

после заката солнца, когда уже на небосводе появились очертания луны, не нужно работать.





В народе в такое время было принято отмечать Афанасьев день. Праздник получил свое название не просто так. Все дело в том, что почиталась память Афанасия Афонского.

Была и главная традиция – не спать на протяжении всей ночи. Считалось, что таким способом можно обрести крепкое здоровье и удачу. Однако не каждый человек мог себе позволить не спать на протяжении всей ночи. Поэтому главное было — дождаться хотя бы полуночи, а потом уже ложиться спать.