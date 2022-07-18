День памяти преподобного Сергия Радонежского 18 июля 2022 года

Вадим Карасев

День памяти в честь почитаемого святого — праздничный день для православных верующих. 18 июля священнослужители призывают посетить торжественную службу и взнести молитвы преподобному Сергию Радонежскому.

В день праздника принято дарить списки с иконы преподобного Сергия Радонежского, а также соблюдать традиции этого дня. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют помолиться святому, чтобы обрести его покровительство защиту, а также попросить у Сергия счастья для себя и своих близких.

История праздника

Святой Сергий Радонежский — самый известный монах святой Руси в статусе игумена. Он считается хранителем нашей страны и самым почитаемым православным святым, к которому обращаются с разными просьбами.

Сергий Радонежский жил в 14 веке, и за свою жизнь открыл несколько монастырей, которые функционируют по сей день. Святой вел аскетичный образ жизни, однако ратовал за общинную жизнь монахов. В 15 веке преподобный получил статус преподобного, и благодаря его духовному наследию был канонизирован даже католической церковью.

Первое празднество в честь святого было установлено в 15 веке на 8 октября, день его кончины. 18 июля верующие отмечают обретение мощей святого. Этот день примечателен чудесным явлением Сергия Радонежского мужчине, который жил около места строительства храма Троицы. Святой оповестил о том, что его тело находится в воде, и его нужно переместить. Предание гласит, что тело преподобного нашли спустя 30 лет после его кончины без единого изъяна, словно он был живым и просто уснул. Через некоторое время был установлен праздник в честь обретения святых мощей. Его дата по новому стилю — 18 июля.

Особенности праздника в 2022 году

В 2022 году верующие вновь посетят особую службу, посвященную православному святому. Помолиться в этот день преподобному Сергию Радонежскому собираются не только в местных храмах и церквях, н о отправляются в паломничество к местам пребывания его мощей. Молятся преподобному о помощи в обучении, даровании мудрости и степенности. Просят у святого и покровительства от любых невзгод.

Сергий Радонежский, выступал за объединение Святой Руси, и ему молятся не только о мире в государстве, но и о благополучии в семейной жизни. Святой покровитель помогает страждущим, которые открывают сердца и души Господу. Искренне молятся и не преследуют корыстных побуждений.