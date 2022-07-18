Девичник Бигриной прошёл в ресторане и спа в компании лучших подруг
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Девичник Бигриной прошёл в ресторане и спа в компании лучших подруг

Девичник Бигриной прошёл в ресторане и спа в компании лучших подруг
О предстоящем девичнике девушки Евгения Ромашова ходило немало слухов. И этот день наконец-то настал: за пределы поляны она отправилась без сопровождающих с камерами. Анастасия Бигрина всё же решилась провести девичник в компании своих подруг. При этом Поляну они покинули без телеоператоров, поэтому понаблюдать за этим мероприятием фанаты не смогут. Мероприятие девушка решила провести со своими лучшими подружками в ресторане и спа-салоне. В своих сторис она продемонстрировала девушек, которые совершенно не имеют отношения к Дом-2. При этом участница сообщила, что девушек с Поляны она решила пригласить в ночной клуб, поэтому тусовка должна будет пройти ещё более весело.

Настя, на самом деле, очень тёмная лошадка. В этот раз она решила посетить ресторан и спа с массажистами-филиппинцами вместо того, чтобы посетить образовательный центр, где регулярно проводят тренинги по интиму.

По словам Бигриной, стресс сильно на неё повлиял, поэтому ей просто хотелось расслабиться. Однако это вовсе не говорит о том, что в социальных сетях не появятся новости с её девичника. Кажется, ревнивый Евгений Ромашов будет в шоке после возвращения невесты на Дом-2.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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