Девичник Бигриной прошёл в ресторане и спа в компании лучших подруг

Вадим Карасев

Анастасия Бигрина всё же решилась провести девичник в компании своих подруг. При этом Поляну они покинули без телеоператоров, поэтому понаблюдать за этим мероприятием фанаты не смогут. Мероприятие девушка решила провести со своими лучшими подружками в ресторане и спа-салоне. В своих сторис она продемонстрировала девушек, которые совершенно не имеют отношения к Дом-2. При этом участница сообщила, что девушек с Поляны она решила пригласить в ночной клуб, поэтому тусовка должна будет пройти ещё более весело.Настя, на самом деле, очень тёмная лошадка. В этот раз она решила посетить ресторан и спа с массажистами-филиппинцами вместо того, чтобы посетить образовательный центр, где регулярно проводят тренинги по интиму.По словам Бигриной, стресс сильно на неё повлиял, поэтому ей просто хотелось расслабиться. Однако это вовсе не говорит о том, что в социальных сетях не появятся новости с её девичника. Кажется, ревнивый Евгений Ромашов будет в шоке после возвращения невесты на Дом-2.