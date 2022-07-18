Диетолог рассказала о приправе, которая помогает не переедать
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Диетолог рассказала о приправе, которая помогает не переедать

Диетолог рассказала о приправе, которая помогает не переедать

Желание получить удовольствие от еды зачастую является главной причиной набора лишнего веса, заявила в беседе с радио Sputnik врач-диетолог Татьяна Залетова. По ее словам, можно усилить чувство насыщения и избежать переедания, если добавить в пищу мяту.

Врач отметила, что основная причина переедания связана с тем, что еда является легкодоступным источником удовольствия. Однако если добавить в блюдо мяту, которая способствует высвобождению гормона счастья — эндорфина, можно сберечь свое здоровье.

«В мяте содержится эфирное масло, в котором есть вещество ментол. Одно из достоинств ментола в том, что он стимулирует образование и высвобождение эндорфина. Этот гормон играет важную роль в регуляции нашего настроения, в том числе «отвечает» за чувство насыщения и голода. Соответственно, при употреблении мяты в пищу возникает реакция нашего мозга, возникает ощущение, что с нами случилось какое-то радостное и приятное событие. Это может заменить ощущение радости от употребления больших объемов еды», — объяснила Залетова.

Ранее врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, как сделать овощи полезнее. По ее словам, некоторые из них лучше употреблять после термической обработки. Дело в том, что термическая обработка активизирует некоторые антиоксиданты, например ликопин. Он улучшает состояние тканей и крови. Также некоторые витамины, например витамин А, содержащийся в моркови, лучше усваиваются в вареном виде.  Стоит отваривать и корнеплоды, содержащие грубые пищевые волокна. Так они будут лучше усваиваться.

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По материалам: pnp.ru

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