Disney снимет киноадаптацию мультфильма «Лило и Стич»

Вадим Карасев

Студия Disney начала работу над киноадаптацией мультфильма «Лило и Стич»

Студия Disney начала работу на киноадаптацией анимационного сериала «Лило и Стич», вышедшего на экраны 20 лет назад. Об этом сообщает Deadline.

Режиссером проекта выступит Дин Флейшер-Кэмп, создатель мультфильма «Марсель, ракушка в ботинках», ставшего одним из наиболее популярных короткометражных анимационных картин студии и собравшего более одного миллиона долларов в прокате.

Одним из сценаристов предстоящего фильма может стать Крис Кеканиокалани Брайт, ранее работавший над проектом «Моана». Продюсерами картины выступят Дэн Линь (сериал «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни-младшим), а также Джонатан Эйрих (фильм «Аладдин» режиссера Гая Ричи).

Детали сюжета, а также актерский состав проекта пока не раскрываются. Ориентировочная дата премьеры фильма назначена на 2024 год, однако неизвестно, покажут ли киноадаптацию анимационного сериала в кинотеатрах или она будет представлена на стриминговой платформе Disney Plus.

В центре сюжета мультфильма «Лило и Стич», вышедшего на экраны в 2002-м, дружба живущей на Гавайях девочки Лило и инопланетянина Стича.

