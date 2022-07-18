Disney снимет киноадаптацию мультфильма «Лило и Стич»
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Disney снимет киноадаптацию мультфильма «Лило и Стич»

Disney снимет киноадаптацию мультфильма «Лило и Стич»Студия Disney начала работу над киноадаптацией мультфильма «Лило и Стич»

Студия Disney начала работу на киноадаптацией анимационного сериала «Лило и Стич», вышедшего на экраны 20 лет назад. Об этом сообщает Deadline.

Режиссером проекта выступит Дин Флейшер-Кэмп, создатель мультфильма «Марсель, ракушка в ботинках», ставшего одним из наиболее популярных короткометражных анимационных картин студии и собравшего более одного миллиона долларов в прокате.

Одним из сценаристов предстоящего фильма может стать Крис Кеканиокалани Брайт, ранее работавший над проектом «Моана». Продюсерами картины выступят Дэн Линь (сериал «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни-младшим), а также Джонатан Эйрих (фильм «Аладдин» режиссера Гая Ричи).

Детали сюжета, а также актерский состав проекта пока не раскрываются. Ориентировочная дата премьеры фильма назначена на 2024 год, однако неизвестно, покажут ли киноадаптацию анимационного сериала в кинотеатрах или она будет представлена на стриминговой платформе Disney Plus.

В центре сюжета мультфильма «Лило и Стич», вышедшего на экраны в 2002-м, дружба живущей на Гавайях девочки Лило и инопланетянина Стича.

Ранее стала известна дата выхода экранизации видеоигры The Last of Us («Последние из нас» или «Одни из нас»).

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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