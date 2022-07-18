Друг Абдулова: «После развода с Алферовой Саша страшно пьянствовал, уходил в загулы»

Валерий Плотников, известный фотограф и друг Александра Абдулова, рассказал о том, как страдал советский актер после развода с Ириной Алферовой. Это событие надолго выбило артиста из колеи.

В середине 1991 года распалась самая яркая пара отечественного кинематографа. Спустя 29 лет после официального развода Алферовой и Абдулова Валерий Плотников поделился своими воспоминаниями. По его словам, Александр тяжело пережил расставание с Ириной: актер пьянствовал, играл в казино и уходил в загулы.

«Мне было горько видеть, как после расставания с Ирой Саша стал себя просто-напросто специально разрушать, буквально уничтожать. Абдулов тогда страшно пьянствовал, уходил в загулы, играл в казино», — делится Валерий Плотников.

Отчасти, в разрыве пары Плотников винит себя и череду трагических совпадений. Дело в том, что начале 90-х на экраны вышел клип на песню «Ты меня любишь» Александра Серова, в котором снялась Алферова. Она томно улыбалась и демонстрировала ноги в колготках — неслыханное событие для жителей страны, воспитанных суровыми нравами. В это же время в одном из журналов была опубликована фотография Плотникова, на которой Абдулов запечатлен обнаженным. Были прикрыты только причинные места. После этого по стране поползли слухи о неверности супругов.

«Так получилось, что я тогда поступил не очень благородно с Сашей. Не нарочно. Но это сыграло свою роль в катастрофе отношений Абдулова и Алферовой», — признался фотограф.

Плотников уверен, что не только череда событий и слухи послужили причиной разрыва. Абдулов и Алферова хотели разного. Для Ирины Ивановны была важна тихая жизнь с семейными обедами и спокойным времяпровождением. Александр Гавриилович же был ее полной противоположностью: предпочитал внимание поклонниц и мог сутками не появляться дома.

После развода с Алферовой Абдулов смог оправиться спустя длительное время. Он женился во второй раз лишь в 2006 году на Юлии Николаевне Мешиной. Вскоре у актера обнаружили рак в четвертой степени, а в 2008-м артист скончался.