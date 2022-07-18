Джей Ло и Бен Аффлек поженились

У ярых поклонников известной голливудской пары Дженнифер Лопес и Бена Аффлека есть повод для радости – их любимчики спустя 20 лет поженились. Изначально свадьба пары должна была состояться 14 сентября 2003 года, но была отменена за день до торжества. И вот, наконец, это свершилось.

Первые сообщения о том, что пара, прозванная в народе Bennifer и была когда-то самой популярной в Голливуде, воссоединилась, появились в апреле 2021 года. Тогда Джей Ло рассталась с бейсболистом Алексом Родригесом. Пара подтвердила отношения 3 месяца спустя, в июле 2021 года. В этот раз Бен не стал тянуть с предложением, и год спустя, 16 июля 2022, знаменитости узаконили свой союз.

Свадьба прошла в Лас-Вегасе, без лишнего торжества. О дне бракосочетания пара молчала до последнего, все было скромно и тайно. Не было ни гостей, ни друзей, ни журналистов.

Джей Ло, которая, к слову, выходила замуж четвертый раз, выбрала скромное белое платье. Как позже выяснилось, именно этот наряд был на актрисе во время съемок в одном из фильмов. Позже Дженнифер сменила его на платье от Zuhair Murad. Бен Аффлек отдал предпочтение светлому костюму.





«Это была лучшая свадьба, которую мы могли представить», - позже поделилась Дженнифер с поклонниками. - «Любовь прекрасна. И оказывается, любовь терпелива. 20 лет терпения!».

Влюбленные отстояли очередь за лицензией из 4 пар, одна из которых состояла из мужчин. Затем они дали друг другу обещания в вечной любви в Маленькой Белой свадебной часовне. Дженнифер решила взять фамилию мужа, поэтому официально Джей Ло мы «потеряли» – теперь она Дженнифер Линн Аффлек.

«Когда любовь настоящая, единственное, что имеет значение в браке, — это обещания, которые мы даем: любить, понимать, быть терпеливыми и добрыми. У нас это есть. – общается Дженнифер с фанатами. - Мы благодарны … У нас новая замечательная семья из пяти чудесных детей и жизнь, ради которой больше нет причин ждать».





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