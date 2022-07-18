Джейсон Шрайер опровергает слухи о GTA VI, которые появились на минувшей неделе
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Джейсон Шрайер опровергает слухи о GTA VI, которые появились на минувшей неделе

Джейсон Шрайер опровергает слухи о GTA VI, которые появились на минувшей неделе


Пока Rockstar не делится никакой информацией о Grand Theft Auto VI, кроме подтверждений, что разработка проекта ведется активно, появляется все больше слухов от инсайдеров разной степени надежности. На минувшей неделе появились новые слухи об игре на Reddit, которые содержали в себе разную информацию — от количества героев в игре до временного сеттинга, бюджета, количества DLC и прочего.

Известный игровой журналист и инсайдер Джейсон Шрайер прокомментировал на Reddit эти слухи, отметив, что верить им точно не стоит:

Ну для начала… Никто не имеет доступа к такой подробной информации, как то, что было опубликовано этим пользователем Reddit. Игра находится в разработке, и многие детали все еще находятся в процессе разработки или еще не решены. Они даже перепутали количество главных героев, лол.

Напомним, на данный момент нет информации о том, когда состоится полноценный анонс Grand Theft Auto VI.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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