Дженнифер Лопес сменила два платья на свадьбе с Беном Аффлеком: разбираем образы
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Дженнифер Лопес сменила два платья на свадьбе с Беном Аффлеком: разбираем образы

Дженнифер Лопес сменила два платья на свадьбе с Беном Аффлеком: разбираем образы

Дженнифер Лопес, подтвердившая новости о свадьбе с Беном Аффлеком, по-своему трактовала традицию, согласно которой в образе невесты должна быть какая-то старая вещь. В рассылке для фанатов певица рассказала, что вышла замуж в платье "из старого фильма".

У 52-летней Лопес на свадьбе было два разных образа. На одних фото Дженнифер, которая взяла фамилию мужа, была в белом кружевном платье из свадебной коллекции Zuhair Murad: с открытыми плечами, длинными рукавами, вырезом в форме сердца, корсетным лифом, шлейфом и фатой с кружевной отделкой.


Дженнифер Лопес
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес
Платье Zuhair Murad

На фотографиях, включенных в ее информационную рассылку, знаменитость также запечатлена в белом платье без рукавов из текстурной ткани — предположительно, это винтажная находка.

За образ Дженнифер отвечали ее постоянный стилист Роб Зангарди, а также стилист по волосам Крис Эпплтон, который сделал ей романтичную укладку с убранными назад волосами и легкими локонами.



49-летний Аффлек на свадьбе был одет в белый смокинг из "собственного гардероба", как написала Лопес. На свадьбе также присутствовали дети Дженнифер от брака с Марком Энтони — близнецы Эмма и Макс.

Лучшая история любви из когда-либо рассказанных. Любовь побеждает, поздравляем эту пару,

— написал Зангарди, поделившись фотографиями жениха и невесты.




Дженнифер Лопес с обручальным кольцом

Аффлек и Лопес познакомились еще в 2001 году на съемках фильма "Джильи". Вскоре актер сделал певице предложение и их свадьба должна была состояться в сентябре 2003 года, но была отменена накануне торжества. В 2021 году они возобновили свои отношения, а в апреле этого года Бен сделал Дженнифер предложение, подарив ей кольцо с зеленым бриллиантом, стоимость которого эксперты оценивают в 5-10 миллионов долларов.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Звездный стиль
По материалам: spletnik.ru

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