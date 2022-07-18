Дженнифер Лопес взяла фамилию мужа
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Дженнифер Лопес взяла фамилию мужа

Дженнифер Лопес взяла фамилию мужаДженнифер Лопес после вступления в брак взяла фамилию мужа и стала Аффлек

Дженнифер Лопес после вступления в брак взяла фамилию мужа. Об этом сообщает портал Super.ru.

Согласно документам, теперь она именуется Дженнифер Аффлек. Свадьба прошла в округе Кларк, штат Невада, 16 июля.

Лопес объявила о помолвке с Аффлеком в апреле 2022 года. Пара рассталась почти 20 лет назад, однако в прошлом году чувства певицы и актера вспыхнули вновь. Стоимость подаренного актером кольца с зеленым бриллиантом составила сотни миллионов рублей.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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