Европа нашла нового торгового союзника
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Европа нашла нового торгового союзника

Европа нашла нового торгового союзникаЕвросоюз и Индия возобновили переговоры о зоне свободной торговли

Евросоюз нашел нового торгового союзника в лице Индии, считают опрошенные CNBC специалисты. Они указывают на внезапно возобновившиеся активные переговоры между Брюсселем и Дели по поводу создания зоны свободной торговли.

Переговоры были возобновлены спустя почти 10 лет после перерыва. Наблюдатели отмечают, что причина может быть в «беспрецедентной срочности» из-за геополитических опасений обеих сторон. ЕС боится последствий российской спецоперации на Украине, Индия — обострение территориальных споров с Китаем, в 2020 году вылившееся в столкновения на границе.

Профессор и глава Немецкого института глобальных и региональных исследований (GIGA) Амрита Нарликар отметила, что Брюссель и Дели стремятся не допустить превращения энергетики и продовольствия в оружие, с помощью которого некоторые страны стараются добиться своих геополитических целей, и нуждаются в «более надежных цепочках создания стоимости».

По оценкам специалистов, создание европейско-индийской зоны свободной торговли позволит удвоить товарооборот в ближайшие пять лет с нынешних 115 миллиардов долларов в год.

Предыдущий раунд переговоров прошел в июне и стал первым контактом сторон по этому вопросу с 2013 года, когда переговоры были прерваны из-за разногласий Брюсселя и Дели. Новый раунд ожидается в сентябре.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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