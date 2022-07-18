Гороскоп Павла Глобы на неделю с 18 по 24 июля 2022 года

Вадим Карасев

Павел Глоба — астролог с мировым именем. Его прогнозы всегда бьют точно в цель. Настало время узнать, каким будет настроение планет на этой неделе, а также как стоит себя вести, чтобы не упустить удачу.

О мнении эксперта по поводу того, какой будет неделя с 18 по 24 число, поведал портал Woman’s day. Мы также решили рассказать о том, каким будет это время для каждого из Знаков Зодиака. Согласно нашему видению, этот период будет одним из самых благоприятных в начале лета.

Овен

Овнам на этой неделе больше всего будет мешать злость, зависть и обида. Эти три чувства могут быть крайне разрушительными, поэтому астрологи рекомендуют избавляться в самую первую очередь именно от них. Сделать это можно посредством использования пяти эффективных способов. Также полезно будет время от времени останавливаться и спрашивать себя: «А все ли я делаю правильно?». Начинается время серьезных и важных решений. Это благоприятный период для путешествий, начала новых дел и выхода из зоны комфорта.

Телец

Тельцам стоит начать пользоваться семью простыми способами восстановления биополя, поскольку на этой неделе энергия и силы будут тратиться намного быстрее обычного, особенно 21 и 22 июля. Звезды и планеты хотят, чтобы Тельцы больше двигались. Это то самое время, когда не стоит бездельничать и ждать у моря погоды. Эгоистичных людей данного Знака будут ждать очень большие проблемы в любви и дружбе. Те же, кто умеет жертвовать своим временем ради других, окажется на высоте и в центре внимания. Потенциал Тельцов огромен. Нужно пользоваться этим.

Близнецы

Близнецам эту яркую и позитивную неделю стоит использовать для избавления от привычек, разрушающих жизнь. Настало время сделать себя лучше, сильнее. Большие успехи в любви и работе ждут творческих Близнецов. Если подходить к амурным или деловым вопросам с креативом, все будет разрешаться гораздо быстрее и проще. Это идеальное время для смены работы, для начала нового сотрудничества. Это идеальный момент для того, чтобы найти себе вторую половинку, познакомиться с кем-то важным, интересным. Можно впитывать новые знания.

Рак

Ракам стоит опасаться людей с плохой энергетикой. На этой неделе важно сохранять позитив и силу духа. Токсичные личности могут лишить этого Раков, так что им лучше со всей ответственностью подходить к выбору окружения. Всем, кто желает обрести финансовый успех, можно начать расширение зоны влияния в бизнесе, либо попробовать найти новую работу. Чего точно Ракам делать не стоит, так это сидеть в одиночестве. Да, есть риск встретиться с недовольными людьми, но пребывание в уединении тоже не выход. Харизма Раков будет на высоте.

Лев

Львам не стоит перенапрягаться и перегружать себя работой. Вместо этого лучше найти время для релаксации. Также полезно будет сделать дома уборку по методу Мари Кондо. Пришло время разобраться с беспорядком, чтобы навести порядок в жизни. Если недавно внезапно ухудшились отношения со второй половинкой и родственниками, то в период с 18 по 24 июля точно не стоит провоцировать новые скандалы. Любые попытки усложнить и без того сложную ситуацию, приведут к фиаско. Астрологи советуют Львам быть тише воды и ниже травы. Лучше сфокусироваться на чем-то приятном.

Дева

У Дев в начале недели ожидается очень благоприятное время, но к ее концу могут возникнуть сложности и неурядицы. Связаны они будут с негативной энергетикой людей, которые на них будут влиять. Влияние это может быть скрытым, поэтому нужно смотреть в оба и быть на чеку. Полезно будет установить сбалансированную энергетическую защиту. Дев ждут острые ощущения в любви, поэтому назвать это время скучным попросту нельзя. Этим людям придется встретиться с некоторыми трудностями, которые по итогу окажутся началом чего-то очень приятного.

Весы

Весы в период с 18 по 24 число могут начать чаще сталкиваться с мыслями и напоминаниями о прошлом. Такие вещи никогда не происходят просто так. Скорее всего, это связано с наличием вредных энергетических привязок. На этой неделе они станут более сильными и могут даже вскрыть старые раны, переживания. Астрологи настоятельно рекомендуют не провоцировать конфликты, особенно с близкими людьми и второй половинкой. Это может привести к большим проблемам затяжного характера. Еще Весам нужно быть осторожнее за рулем, поменьше заниматься опасными видами спорта.

Скорпион

У Скорпионов неделя начнется с очень благоприятной ноты. Это будет очень важное, яркое и запоминающееся время. В деловой сфере можно и даже нужно проявлять активность, стараться не упускать новых возможностей. Нельзя работать на износ. Астрологи советуют находить время для отдыха и общения, знакомств и флирта. Скорпионы, будучи профессиональными манипуляторами, должны на время перестать управлять другими людьми и провоцировать их на определенные эмоции. Это очень важно, так как поможет сохранить любовь, дружбу и авторитет.

Стрелец

Стрельцам ночные светила помогут в решении их самых главных кармических задач. В целом звезды и планеты на их стороне, поэтому у Стрельцов будет получаться всё, за что бы они не взялись. Отношения Стрельцов со второй половинкой пройдут проверку на прочность. Возможно, звезды помогут этим людям осознать, что их союз с другим человеком абсолютно безнадежен и бесперспективен. В работе Стрельцов также ждут новые проблемы, но их решение будет гарантировать этим людям финансовый успех — пусть не прямо сейчас, но в будущем точно.

Козерог

Козерогам на этой неделе удастся решить множество важных задач, но астрологи предостерегают этих людей от совершения досадных ошибок. Если есть возможность, лучше пока не совершать крупных покупок, не брать деньги в долг и не менять работу. Нужно быть осторожнее со словами, так как небрежно брошенное слово может похоронить отношения, дружбу, доверие. Козерогам сейчас лучше быть в уединении и фокусироваться на личных проблемах. Для обретения душевной гармонии и укрепления биополя, можно воспользоваться специальными тибетскими упражнениями.

Водолей

Если кто-то из близких или друзей попросит о помощи, Водолеям лучше не отказывать им. В любовных отношениях астрологи советуют Водолеям немного понизить требовательность. Скорее всего, неделя будет очень насыщенной. Придется много работать и часто принимать важные решения. Это будет хорошо, так как это поможет отвлечься от неурядиц, переживаний, негативных эмоций. Чтобы было меньше пробел в общении с домочадцами, стоит пользоваться лучшими оберегами для дома. Они помогут понизить градус негатива, если таковой имеется.

Рыбы

У Рыб ожидается крайне продуктивная неделя, но наполненная нервами и переживаниями. Специальные практики помогут перестать думать о плохом. Это идеальное время для совместной работы в большом коллективе. Рыбы будут на высоте, поэтому заслужат уважение и повысят свой авторитет. Это благотворно скажется на заработке. Сил и времени должно хватить и на любовь. В амурных делах астрологи советуют стать более активными. Нужно попробовать создать наилучшие условия для второй половинки. Важно радовать любимого человека любыми способами.