Гражданская жена Шепелева запечатлелась с их подросшим сыном на берегу моря
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Гражданская жена Шепелева запечатлелась с их подросшим сыном на берегу моря

Гражданская жена Шепелева запечатлелась с их подросшим сыном на берегу моря

Гражданская жена Шепелева запечатлелась с их подросшим сыном на берегу моря
Избранница телеведущего Дмитрия Шепелева поделилась фото из Сочи с подросшим сыном Тихоном. Телеведущий Дмитрий Шепелев вместе со своей избранницей Екатериной Тулуповой, ее дочерью и двумя сыновьями Платоном и Тихоном отдыхают на Красной Поляне в Сочи. Периодически семейство спускается с гор к морю. Екатерина Тулупова поделилась в микроблоге прекрасным снимком, на котором запечатлена на пляже. Молодая мама сидит на гальке и держит на руках маленького сына Тихона, которого, похоже, только что достала из воды. У малыша, накупавшегося в море, очень довольное личико.
«Польза стояния на гвоздях это ерунда, по сравнению с бесполезностью хождения по гальке в Сочи», - саркастически заметила под фото Екатерина Тулупова. Стоит отметить, что всякий раз, когда снимок сына Шепелева и Тулуповой появляется в Сети, поклонники заявляют, что мальчик каким-то непостижимым образом похож на покойную Жанну Фриске и на ее сына от Шепелева Платона. Напомним, сын Дмитрия Шепелева и Екатерины Тулуповой родился в марте 2021 года. Тихону сейчас чуть больше года.
# Шоу-бизнес Шепелев Дмитрий
По материалам: z-aya

Последние новости

В части трех округов Иркутска 18 июля отключат электроснабжение
В части трех округов Иркутска 18 июля отключат электроснабжение
Лунный день сегодня 18 июля 2022 года
Лунный день сегодня 18 июля 2022 года
Гражданская жена Шепелева запечатлелась с их подросшим сыном на берегу моря
Гражданская жена Шепелева запечатлелась с их подросшим сыном на
Певица Ханна едва не погибла на трассе
Певица Ханна едва не погибла на трассе
Григорий Лепс собрал у себя на юбилее звездный бомонд
Григорий Лепс собрал у себя на юбилее звездный бомонд
Мария Шарапова поделилась фото жениха -именинника с новорожденным сыном
Мария Шарапова поделилась фото жениха -именинника с новорожденным
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что сулит Ракам в ближайшие дни
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что сулит Ракам в ближайшие дни
Результаты ДНК-теста предполагаемых сыновей Александра Абдулова: кто из них наследник актера
Результаты ДНК-теста предполагаемых сыновей Александра Абдулова: кто
Полиция отпустила Овсянникову
Полиция отпустила Овсянникову
Сильные защитные молитвы на каждый день: как и когда их нужно читать
Сильные защитные молитвы на каждый день: как и когда их нужно читать
Фотовыставку по итогам автопробега по побережью Байкала открыли в центре Москвы
Фотовыставку по итогам автопробега по побережью Байкала открыли в
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес поженились

Топ на сегодня

Новый опасный вирус похищает данные банковских карт из Chrome
Новый опасный вирус похищает данные банковских карт из Chrome
В Сети появилось фото первого американского адмирала-трансгендера
В Сети появилось фото первого американского адмирала-трансгендера
Лариса Андерсен предсказала, чем стоит заниматься в воскресенье 17 июля 2022 года
Лариса Андерсен предсказала, чем стоит заниматься в воскресенье 17
Нейросеть изучит Вселенную, Великобритания проверит алгоритмы и другие новости из мира ИИ
Нейросеть изучит Вселенную, Великобритания проверит алгоритмы и
Живущий в Лондоне Борис Гребенщиков: «Неважно, где я дышу русской культурой»
Живущий в Лондоне Борис Гребенщиков: «Неважно, где я дышу русской

Еще по теме

Возлюбленная Дмитрия Шепелева показала их младшего сына крупным планом
Избранница Дмитрия Шепелева показала их подросшего сына
Телеведущий Дмитрий Шепелев учит маленького сына кататься на велосипеде (ФОТО)
Новые фото сына Шепелева и Фриске: как выглядит Платон