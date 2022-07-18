Гражданская жена Шепелева запечатлелась с их подросшим сыном на берегу моря

Избранница телеведущего Дмитрия Шепелева поделилась фото из Сочи с подросшим сыном Тихоном. Телеведущий Дмитрий Шепелев вместе со своей избранницей Екатериной Тулуповой, ее дочерью и двумя сыновьями Платоном и Тихоном отдыхают на Красной Поляне в Сочи. Периодически семейство спускается с гор к морю. Екатерина Тулупова поделилась в микроблоге прекрасным снимком, на котором запечатлена на пляже. Молодая мама сидит на гальке и держит на руках маленького сына Тихона, которого, похоже, только что достала из воды. У малыша, накупавшегося в море, очень довольное личико.«Польза стояния на гвоздях это ерунда, по сравнению с бесполезностью хождения по гальке в Сочи», - саркастически заметила под фото Екатерина Тулупова. Стоит отметить, что всякий раз, когда снимок сына Шепелева и Тулуповой появляется в Сети, поклонники заявляют, что мальчик каким-то непостижимым образом похож на покойную Жанну Фриске и на ее сына от Шепелева Платона. Напомним, сын Дмитрия Шепелева и Екатерины Тулуповой родился в марте 2021 года. Тихону сейчас чуть больше года.