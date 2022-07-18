Григорий Лепс собрал у себя на юбилее звездный бомонд
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Григорий Лепс собрал у себя на юбилее звездный бомонд

Григорий Лепс собрал у себя на юбилее звездный бомонд
Певец Григорий Лепс накануне отметил свой юбилей. После присвоения звания народного артиста и масштабного концерта в «Лужниках» Григорий Лепс отпраздновал свое 60-летие в кругу друзей и коллег. Были самые яркие и знаменитые, у которых нашлось, что  сказать имениннику. Олег Газманов, например, говорил стихами: «Ты — пленник музыки, что за собой зовет, распятый строками, что ввысь тебя уносит, и пусть твоя не наступает осень, и никогда не будет прерван твой полет». А Татьяна Навка, пришедшая с супругом Дмитрием Песковым, буквально «разорвала» танцпол зажигательными танцами. Были также Инна и Стас Михайловы, певец Эмин, Ваня Дмитриенко, с которым Лепс недавно записал хит «Бейби», со своей девушкой Сашей Айс, и многие другие не менее знаменитые.
Кто не пришел — писали в Сети. «Сохрани на долгие годы: твой огромный талант, колоссальную энергетику, невероятное жизнелюбие и уникальное умение дружить»,  — желал Николай Басков. «Пусть «я счастливый как никто» будет постоянно на твоих устах и сердце», — вторил ему Филипп Киркоров.  Вели вечеринку Гарик Харламов с Мариной Кравец. А когда в завершение банкета вывезли огромный праздничный торт с соответствующей надписью, счастливый именинник с грустью заметил: «60 лет… Как они быстро прошли», сообщает Starhit.ru.
# Шоу-бизнес Лепс Григорий
По материалам: z-aya

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