Хакеры RaHDit выявили сотрудничающих с военной разведкой Украины россиян

Вадим Карасев

Хакеры RaHDit передали спецслужбам данные о сотрудничающих с разведкой Украины россиянах

Российская хакерская группировка RaHDit выявила граждан России, сотрудничающих с военной разведкой Украины. Об этом РИА Новости сообщил член группировки.

«Список получился достаточно обширный», — сказал хакер, добавив, что информация была передана спецслужбам. «Там пускай люди разбираются профессионально специально обученные», — отметил он.

11 июля RaHDit выложила на сайте «Немезида» новые данные о сотрудниках Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины, а также лиц, связанных с ним. В новых данных есть в том числе криминальные характеристики сотрудников. Так, среди работников ГУР есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений, а также изнасилования.

Во второй части документов есть имена 2500 человек. Как рассказали хакеры, в опубликованных данных есть сведения о родственниках сотрудников ГУР, совместно проживающих с ними, а также лицах, которые получали различные выплаты со счетов управления. До этого в сеть была слита информация об одной тысяче разведчиков. Среди скомпрометированных — представители посольских резидентур в России, Индии, Австрии, Вьетнаме, ЮАР, Италии, Турции, Иране. Хакеры объяснили, что воспользовались брешью в защите сетей Центрального управления Главного управления разведки на острове Рыбальский в Киеве.