Художница показала, как выглядели бы известные мультяшные герои, будь у них лица озвучивших их актёров
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Художница показала, как выглядели бы известные мультяшные герои, будь у них лица озвучивших их актёров

Художница показала, как выглядели бы известные мультяшные герои, будь у них лица озвучивших их актёров

Как правило, никто не задумывается над внешностью артистов, озвучивающих персонажей мультфильмов. Исключим те случаи, когда мультипликаторы специально брали за основу внешность того или иного актёра. В основном зритель наслаждается приятным, знакомым тембром голоса, не привязывая его к тому, что он видит на экране.

Но художница Кристал Ро решила визуализировать эту сторону мультяшек и показала подписчикам, как бы те выглядели, если бы у них были не только голоса, но и лица людей, которые их озвучивали. Конечно, мы говорим про оригинальную озвучку. Надеемся, что кто-то из художников вдохновится идеей и представит нам мультперсонажей, которых мы знаем в русском дубляже.

Идина Мензел в роли Эльзы, «Холодное сердце»

Кристен Белл в роли Анны, «Холодное сердце»

Мэнди Мур в роли Рапунцель, «Рапунцель: Запутанная история»

Закари Ливай в роли Флинна Райдера, «Рапунцель: Запутанная история»

А вот так могли бы выглядеть мультяшные девчонки, созданные руками советских мультипликаторов.

Эмма Томпсон в роли королевы Элионор, «Храбрая сердцем»

Том Хэнкс в роли Вуди, «История игрушек»

Тим Аллен в роли Базза Лайтера, «Истории игрушек»

Келли Макдональд в роли Мериды, «Храбрая сердцем»

А ещё мы как-то показывали, как бы выглядели мультипликационные персонажи, если бы были не того пола, каким их создали аниматоры.

# Интересное
По материалам: twizz

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