Иркутянка незаконно отправила в Китай 12 посылок с ювелирными изделиями
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Иркутянка незаконно отправила в Китай 12 посылок с ювелирными изделиями

Иркутянка незаконно отправила в Китай 12 посылок с ювелирными изделиями

Оперативники Новосибирской таможни задержали 12 посылок с ювелирными изделиями, которые отправила 25-летняя иркутянка из Томска. Свыше 100 наименований украшений не были задекларированы по установленной форме, сообщают в пресс-службе Сибирской оперативной таможни.

В посылках таможенники обнаружили золотые и серебряные серьги, кольца, кулоны, колье, ожерелья, бусы и броши с природными самоцветами, в числе которых аметист, турмалин, яшма, нефрит и другие. Они отправили их на экспертизу в Новосибирский филиал Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления. Общая стоимость изделий составляет более 350 тысяч рублей.

Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении иркутянки несколько дел об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих декларированию». Девушке грозит штраф в размере от одной второй до двукратной стоимости товара с возможностью его конфискации.


Ювелирные украшения. Фото пресс-службы Сибирской оперативной таможни Ювелирные украшения. Фото пресс-службы Сибирской оперативной таможни Ювелирные украшения. Фото пресс-службы Сибирской оперативной таможни
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По материалам: irk

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