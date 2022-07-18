Иркутские полицейские проверили по жалобам горожан площадки с громкой музыкой и дрифтерами

16 и 17 июля после 23:00 часов несколько нарядов ДПС проверили район парковки под Глазковским мостом и дрифт-площадку возле острова Коннный. Полицейские выявляли нарушителей, которые громко слушают музыку и дрифтят ночью, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

16 июля оперативники нашли нарушителей. Присутствующих предупредили, что за прослушивание музыки и шумные разговоры в ночное время в жилых районах предусмотрен штраф. Также выяснилось, что у одного из водителей не было прав. Ему грозит штраф до 15 тысяч рублей. Его иномарку поместили на охраняемую стоянку.

На транспортном средстве другого автовладельца с нарушением был установлен госномер. В отношении иркутянина составили протокол. Санкция статьи предусматривает штраф пять тысяч рублей или лишение прав на срок до трех месяцев. 17 июля в указанных районах стояли несколько машин. После профбеседы они разъехались.

