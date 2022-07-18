История советского ученого-физика удивила иностранцев
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

История советского ученого-физика удивила иностранцев

История советского ученого-физика удивила иностранцевПост о советском ученом-физике Анатолии Бугорском удивил пользователей Reddit

Пользователь Reddit под ником johnnybegood320 опубликовал историю о советском ученом-физике Анатолии Бугорском, который выжил после того, как получил сверхвысокую дозу радиации. Пост с рассказом о физике удивил юзеров из разных стран.

В тексте, который опубликовал автор поста, говорилось, что Бугорский по ошибке засунул голову в работавший ускоритель частиц. Ученый получил удар протонным лучом в голову и очень высокую дозу радиации. Тем не менее, физик выжил и смог продолжить работу в науке, его умственные способности не пострадали.

В комментариях к публикации многие пользователи поиронизировали над тем, что лучший способ избежать подобных проблем, — это не засовывать голову в ускоритель частиц. «Судя по всему, лампочка, предупреждавшая о том, что ускоритель активен, не работала. Он не знал, что ускоритель включен», — объяснил юзер из США. Он также был впечатлен тем, что Бугорский не сказал никому о случившемся, а просто закончил рабочий день и ушел домой. Другая пользовательница из США в шутку предположила, что после инцидента на ускоритель частиц наверняка приклеили стикер с надписью «Не засовывать голову!»

Многих комментаторов очень удивило то, что после несчастного случая Бугорский смог продолжить карьеру ученого. «Нужно обладать умом особого рода, чтобы потерять половину мозга и продолжить заниматься наукой», — восхитилась американка с ником kaylasiar.

Анатолий Бугорский — советский и российский ученый-физик, сотрудник Института физики высоких энергий. В 1978 году из-за сбоя механизмов безопасности крупнейшего советского ускорителя У-70 через голову ученого прошел пучок протонов. Он получил сверхвысокую дозу радиации, которая, по прогнозам специалистов, должна была убить его. Бугорского госпитализировали, однако, вопреки прогнозам врачей, он выжил.

Через два года после инцидента он защитил кандидатскую диссертацию. Бугорский потерял слух, а также столкнулся с другими проблемами со здоровьем, но его интеллектуальные способности не пострадали. После несчастного случая он продолжил научную работу.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Иркутянка незаконно отправила в Китай 12 посылок с ювелирными изделиями
Иркутянка незаконно отправила в Китай 12 посылок с ювелирными
Байдена раскритиковали из-за поездки в Саудовскую Аравию
Байдена раскритиковали из-за поездки в Саудовскую Аравию
История советского ученого-физика удивила иностранцев
История советского ученого-физика удивила иностранцев
Путин поздравил российских школьников с победой в Международной олимпиаде по математике
Путин поздравил российских школьников с победой в Международной
Аналитики допустили выход Coinbase из топ-10 биткоин-бирж по объему торгов
Аналитики допустили выход Coinbase из топ-10 биткоин-бирж по объему
Тельцов ждут перемены, а Девы начнут новый проект: прогноз по картам Таро на неделю с 18 по 24 июля 2022 года
Тельцов ждут перемены, а Девы начнут новый проект: прогноз по картам
Пес, который очень любит хозяина и бассейн
Пес, который очень любит хозяина и бассейн
Международная блокчейн-конференция BlockchainConferenceBaikal-2022 пройдет на Байкале
Международная блокчейн-конференция BlockchainConferenceBaikal-2022
В Германии допустили введение ЧС зимой из-за дефицита газа
В Германии допустили введение ЧС зимой из-за дефицита газа
Дана Борисова призналась, что снималась в откровенных фотосессиях под веществами
Дана Борисова призналась, что снималась в откровенных фотосессиях под
В Артек приехала первая группа детей из Мелитополя
В Артек приехала первая группа детей из Мелитополя
Обычаи и запреты в период c 18 по 25 июля 2022 года: что можно и что нельзя делать, чтобы не согрешить
Обычаи и запреты в период c 18 по 25 июля 2022 года: что можно и что

Топ на сегодня

Новый опасный вирус похищает данные банковских карт из Chrome
Новый опасный вирус похищает данные банковских карт из Chrome
На Xbox выйдет Knights & Guns, ранее игра была эксклюзивом Switch
На Xbox выйдет Knights & Guns, ранее игра была эксклюзивом Switch
Нейросеть изучит Вселенную, Великобритания проверит алгоритмы и другие новости из мира ИИ
Нейросеть изучит Вселенную, Великобритания проверит алгоритмы и
Мария Шарапова публикует первые фото новорожденного сына
Мария Шарапова публикует первые фото новорожденного сына
Сбербанк запустил рефинансирование оформленной по высоким ставкам ипотеки
Сбербанк запустил рефинансирование оформленной по высоким ставкам

Еще по теме

Хорек сломал Большой адронный коллайдер
Центральный ускоритель Falcon Heavy разбился
Ученые заглянули под бинты мумии
В Большой адронный коллайдер запустили робота-инспектора