Эти 4 игры покинут подписку Game Pass в конце июля
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Эти 4 игры покинут подписку Game Pass в конце июля

Эти 4 игры покинут подписку Game Pass в конце июля


Сегодня в приложении Game Pass на мобильных устройствах, консолях и компьютерах появилась информация об играх, которые скоро покинут подписку. Указано, что из игрового сервиса в ближайшее время, 31 июля, удалят следующие 4 игры:



Omno



Lumines Remastered



Katamari Damacy REROLL



Raji: An Ancient Epic

Все 4 игры будут удалены из подписки Game Pass, как на Xbox, так и на PC.

Отметим, что на этой неделе игра Raji: An Ancient Epic должна получить крупное обновление, который значительно улучшит проект. Обновление выйдет уже в среду — 20 июля, то есть останется чуть больше недели, чтобы пройти проект в обновленном варианте.

# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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