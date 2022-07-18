Эти 4 игры покинут подписку Game Pass в конце июля
Сегодня, 12:55 Вадим Карасев
Сегодня в приложении Game Pass на мобильных устройствах, консолях и компьютерах появилась информация об играх, которые скоро покинут подписку. Указано, что из игрового сервиса в ближайшее время, 31 июля, удалят следующие 4 игры:
Omno
Lumines Remastered
Katamari Damacy REROLL
Raji: An Ancient Epic
Все 4 игры будут удалены из подписки Game Pass, как на Xbox, так и на PC.
Отметим, что на этой неделе игра Raji: An Ancient Epic должна получить крупное обновление, который значительно улучшит проект. Обновление выйдет уже в среду — 20 июля, то есть останется чуть больше недели, чтобы пройти проект в обновленном варианте.
По материалам: newxboxone