Кадыров предложил разместить системы ПВО в горах Чеченской Республики

В горах Чеченской Республики следует разместить системы противовоздушной обороны (ПВО). Такое предложение высказал глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас России нужны новые стратегические военные решения.

«<...>в первую очередь я считаю, что в горах Чеченской Республики, на южных рубежах России как никогда востребованы системы ПВО. Базу можно разместить на месте танковой части в Шалинском районе», — написал глава Чеченской Республики.

Политик убежден, что «от врага в любой момент можно ожидать что угодно», и поэтому сейчас нужно принять упреждающие тактические меры.

Ранее Кадыров заявлял, что в рамках специальной военной операции на Украине чеченцы, среди прочего, видят целью уничтожение террористов, ранее бежавших из региона.



