Как изменились 13 актёров легендарной вампирской саги «Сумерки» с момента выхода последнего фильма

Всех любителей поностальгировать и почувствовать себя уже немножко немолодыми приглашаем заглянуть и почитать этот пост. Недавно ли был 2008 год, когда только-только вышла первая часть нашумевшей саги о любви и покорила своей историей всех девчонок подростков, которые стали терпеливо ждать своего Эдварда Каллена. Сегодня с момента выхода на экраны последней серии саги «Сумерки» прошло уже 10 лет! В честь этого мы предлагаем вам вместе с нами посмотреть, что же стало с актёрским составом и как изменились герои легендарной вампирской саги.

Белла Свон (Кристен Стюарт)

Эсме Каллен (Элизабет Ризер)

Элис Каллен (Эшли Грин)

Джейкоб Блэк (Тэйлор Лотнер)

Ох, уж это постоянное противостояние между Эдвардом и Джейкобом, а как поклонники нашумевшей саги о любви делились на два лагеря, каждый из которых пытался отстоять своего любимчика, не забудет никто! Однако оба парня успели побывать в главных ролях, только кто-то просто это делал чаще, чем Тэйлор Лотнер. Сейчас Тэйлор наслаждается семейной жизнью, но его фанаты не теряют надежды снова увидеть актёра в скором времени на экранах.

Джаспер Хэйл (Джексон Рэтбоун)

Виктория (Рашель Лефевр)

Актриса и модель Маккензи Фой также стремительно выросла на наших глазах, как она это делала и в фильме «Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2». Теперь юная и очаровательная девушка продолжает расти как актриса и сниматься в новых для неё проектах. Кроме вампирской саги «Сумерки» девушка стала известна по своим ролям в фильмах «Интерстеллар» и «Щелкунчик и четыре королевства».

Лоран (Эди Гатеги)

Эммет Каллен (Келлан Латс)