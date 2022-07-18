Как открыть студию лазерной эпиляции

Вадим Карасев

Процедура эпиляции известна со времен Древнего Египта. Не утратила она свою актуальность и в настоящее время. Многие женщины, девушки, а иногда и мужчины пользуются данной услугой, желая быть красивыми. Данную процедуру необходимо повторять как минимум два раза в год, поэтому данная услуга будет востребована постоянно.

Особенности бизнеса

Лазерная эпиляция отнесена Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности" к категории медицинских услуг, оказание которые требуют получения специального разрешения - лицензии. Если работать без лицензии, студия может быть наказана. При этом, согласно части2 пункта 14.1 КоАП размер накладываемого штрафа составит от 4 до 50 тысяч рублей. Обратите внимание, штраф накладывается на салон (ООО или ИП) и в дальнейшем списывается с его счета, а не конкретного мастера, оказывающего услугу. Уплата штрафа не освобождает салон от обязанности получения лицензии.

За отсутствие лицензии первоначально можно получить предупреждение, но при повторном нарушение наказание последует неминуемо, а при невыполнении предписания о получении лицензии, ставится вопрос о закрытии такого салона.

Как подобрать место

Для начала деятельности выбирайте место для салона площадью не более 30 кв.м., сразу не покупайте его, а возьмите в аренду. Это поможет проверить свои возможности и освоить этот вид деятельности. Лучше если помещение будет с чистовым ремонтом, так сможете быстрее приступить к работе и не тратить средства на ремонт.

Особое внимание следует обратить на хорошую транспортную инфраструктуру, так чтобы ваши потенциальные клиенты без труда смогли найти вашу студтю. При этом наличие отдельного выхода на улицу не обязательно, салон может размещаться и в бизнес центре и в большом торговом центре, это только облегчит привлечение клиентов.

Что необходимо для открытия и запуска

Для открытия салона в первую очередь необходимо зарегистрировать ИП или ООО, учитывая, что физическое лицо не сможет получить лицензию, необходимую для работы салона. Сделать это можно дистанционно через портал госуслуг или воспользоваться услугами некоторых банков. После этого собрать необходимый пакет документов, в том числе и о подобранном помещении обратиться в Росздравнадзор для получения лицензии. Важно, работающий мастер должен иметь медицинскую книжку.

Индивидуальный предприниматель получить данную лицензии может при наличии у него диплома врача и стажа работы по специальности не менее 5 лет, в противном случае у него должен быть наемный работник, отвечающий указанным выше требованиям.

После получения лицензии можно купить аппарат для лазерной эпиляции, обучить мастера работе на нем и запускать бизнес.

Как выбрать оборудование

Правильно выбранное для салона оборудование будет одним из главных условий прибыльной работы салона. Для этого обратитесь к нескольким продавцам, изучите отзывы в интернете о выбранном аппарате, а также попросите протестировать аппарат на их территории.

Если остались вопросы, попробуйте пообщаться с работающими на таких аппаратах мастерами в действующих салонах. Один из лучших лазеров для эпиляции - Pacer One Pro.

Приобретая лазерный аппарат, обязательно заключите договор поставки или купли-продажи и проверьте наличие регистрационного удостоверения Росздравнадзора. Это обеспечит выполнение требований действующего законодательства и поможет быстро решать проблемы при выходе аппарата из строя. Наличие договора и регистрационного удостоверения поможет его продать при необходимости.

Какую рекламу использовать

Очень сложно привлекать первых клиентов без использования разных видов рекламы, поэтому заложите в бюджет салона средства на рекламу не менее 100 тысяч рублей. При этом, можно одновременно использовать несколь ее видов. Так, подойдет таргетированная реклама в социальных сетях, рекламные листовки, которые можно предлагать при входе в бизнес центр, где расположена студия. Создайте в нескольких популярных соцсетях свои странички, где будете размещать информацию о работе студии, публикуйте постоянно на страничке новости о себе, отзывы конкретных клиентов.

В дальнейшем, при наработке опыта и клиентской базы, рекламу о вашей студии сможет взять на себя и "сарафанное радио", однако вначале работы бизнеса рассчитывать на нее не стоит.

Сколько итого нужно на запуск

Большую часть затрат на запуск студии придется потратить на приобретение лазерного аппарата для эпиляции, стоимость которого может превышать 700 000 рублей, но приобрести его можно с использованием банковского кредита.

Остальные вложения будут меньше и можно уложиться в 300 - 400 тысяч рублей. Для начала работы потребуется купить кушетку и оформить зону переодевания, разместив в ней шкаф для верхней одежды, зеркало, а также диван для ожидания свой очереди. В эти же расходы включается реклама и арендная плата, учитывая небольшую площадь она в зависимости от расположения может быть в пределах 20 - 30 тысяч в месяц. Таким образом, в указанную выше сумму не сложно уложиться:

реклама - 100 000;

кушетка - в среднем 25 000;

шкаф - 20 000;

аренда студии.

На какую прибыль можно расчитывать при работе на одном аппарате

Как правило, окупить затраты на студию удастся не ранее чем через 4 - 6 месяцев. По данным статистики на одном аппарате можно в зависимости от загрузки за месяц заработать доход 250 - 300 тысяч рублей.

Учитывая вложенные на открытие бизнеса средства на прибыль можно выйти при полной загрузке салона через 4 месяца работы, учитывая, что у вас будут расходы по арендной плате и иные мелкие расходы. После полной окупаемости практически 200 000 рублей прибыли будет оставаться в распоряжении собственника бизнеса. Но это при условии, что он сам работает на аппарате, в противном случае из прибыли будет вычтена зарплата мастера.

При хорошем потоке клиентов, студия по лазерной эпиляции может рассчитывать на стабильную прибыль в пределах 200 тысяч рублей, даже при работе на одном аппарате.



