Канье Уэст отказался от участия в фестивале Rolling Loud Miami 2022
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Канье Уэст отказался от участия в фестивале Rolling Loud Miami 2022

Канье Уэст отказался от участия в фестивале Rolling Loud Miami 2022Канье Уэст отказался быть хедлайнером на фестивале Rolling Loud Miami 2022

45-летний американский исполнитель Канье Уэст отказался от участия в музыкальном фестивале Rolling Loud Miami 2022. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Артист должен был выступить в качестве хедлайнера на открытии мероприятия в Майами 22 июля, однако за несколько дней до этого передумал участвовать. Организаторы фестиваля поведали, что работали над номером исполнителя для Rolling Loud Miami несколько месяцев, а также добавили, что Уэста заменит рэпер Кид Кади.

«Мы с нетерпением ждали, когда Йе станет хедлайнером Rolling Loud Miami 2022. Мы потратили месяцы, работая с ним и его командой над выступлением. К сожалению, Йе решил, что не будет выступать, […] и хотя мы не относимся к этому легкомысленно, мы желаем ему всего наилучшего. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать Кида Кади в качестве хедлайнера в Майами, нам не терпится увидеть, что он приготовил», — написали представители мероприятия в Twitter.

На Rolling Loud Miami, который пройдет с 22 по 24 июля на Hard Rock Stadium в Майами, выступят такие исполнители, как Future, Kendrick Lamar, Playboi Carti, Lil Durk, Lil Uzi Vert, DaBaby, Gucci Mane, Lil Baby, Kodak Black и другие.

В апреле этого года рэпер Канье Уэст внезапно отказался от участия в крупнейшем музыкальном фестивале «Коачелла» (Coachella). Тогда вместо него выступили The Weeknd и Swedish House Mafia.

Ранее стало известно, что на Уэста вновь подали в суд и потребовали более семи миллионов долларов.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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