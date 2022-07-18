Когда будет новолуние в июле 2022 года и как оно отразится на людях
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Когда будет новолуние в июле 2022 года и как оно отразится на людях

Когда будет новолуние в июле 2022 года и как оно отразится на людях

Новолуние в июле 2022 года ожидается 28 числа. Это время, когда можно будет заняться своими делами и проблемами. День также хорошо подходит для различных ритуалов и заговоров. Всем известно, что Луна влияет на нашу жизнь, причем у каждой ее фазы есть свои особенности.

Пришло время для решительных действий. Лучше не откладывать на потом то, что можно сделать сегодня. Можно порешать свои семейные вопросы, а также провести время после работы в кругу близких и родных людей.

Что можно делать в новолуние 28 июля


Это время подойдет для составления планов на будущее и вынашивания гениальных идей. Можно браться за рутинные дела, которые так или иначе придется сделать, например, покрасить забор вокруг дачного участка.

Кто-то в новолуние откроет в себе новые таланты. У иных может появиться новое хобби, что привнесет в их жизнь разнообразие и новые впечатления. Кому-то удастся расстаться с прошлым и начать жизнь с чистого листа.

Если кто-то предстанет перед важным выбором, то ему лучше положиться на свою интуицию и, скорей всего, ему повезет. Если кто-то сталкивается с риском, то в таком случае ему лучше отступить, а иначе дело может прогореть. Когда кто-то задумал важную покупку, то это время оптимально подходит для совершения подобных затей.

Если кто-то в этот день заведет новые знакомства, то они могут принести ему пользу. Скорей всего, это будет долголетнее сотрудничество. Также не исключено, что кто-то встретит свою вторую половинку.

Это время благоприятно для внешнего преображения, можно пойти в салон красоты, чтобы изменить себя или полностью сменить имидж. Красивая прическа станет идеальным дополнением к новому наряду, так как перемены во внешности пройдут удачно.

Чем полезно заняться в новолуние


Время можно потратить на подведение итогов и глубокий анализ своей деятельности. Так как новолуние идеально подходит для умственной роботы, можно заняться разработкой проектов или бизнес-планов. Если в этот день запустить новый сайт, то это считается хорошей приметой, он будет очень популярным.

Можно провести чистку и уборку дома, тогда приложенные усилия не пропадут даром, и в доме будет все сверкать от чистоты. Также подходящим занятием станет замена занавесок на окнах и постельного белья в спальне. Тогда оно дольше будет сохраняться чистым. Можно перебрать свой гардероб и отобрать те наряды, которые сейчас модные и актуальные.

Возможно, что кто-то затеет ремонт или перестановку мебели, этими делами можно и нужно заниматься во время новолуния. Тогда они завершатся благополучно. Может быть, что кто-то желает привнести что-то новое в интерьер своей квартиры, это хорошая идея, потому что данная фаза Луны способствует творчеству и вдохновению.

Магия этого дня способствует проведению ритуалов на загадывание желания, и оно должно непременно исполниться. Так как удача будет сопутствовать изменениям жизни в лучшую строну. Это время для совершения новых покупок и привнесения в жизнь людей чего-то нового и неизведанного.

Как новолуние 28 июля повлияет на самочувствие


Многих интересует, как же новолуние 10-го числа скажется на самочувствии и здоровье людей. Прежде всего, оно повлияет на умственную деятельность, она станет более активной, то есть мозги станут лучше работать. Люди смогут лучше воспринимать новое и учиться. Им станет легче сконцентрироваться на делах.

Если кто-то имеет проблемы с давлением, то в этот день он может почувствовать головокружение и легкое недомогание. Таким людям лучше провести день на свежем воздухе в приятной компании. Следует избегать тяжелой физической работы, они не должны перегружать свой организм.

После насыщенного событиями и делами дня рекомендуется как минимум 8 часов провести в постели, так как здоровый сон не помешает никому и даст новые силы для дальнейшей бурной деятельности.

# Общество Здоровье
По материалам: rsute

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