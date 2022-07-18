Коллективный иммунитет к COVID-19 в Иркутской области снизился до 10,7%
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Коллективный иммунитет к COVID-19 в Иркутской области снизился до 10,7%

Коллективный иммунитет к COVID-19 в Иркутской области снизился до 10,7%

В Иркутской области коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции продолжает снижаться. По данным портала стопкоронавирус.рф, сейчас он составляет 10,7%. Неделей ранее он был зафиксирован на уровне 17,8%.

Первым компонентом вакцины от коронавируса в Иркутской области привиты 1 434 595 человек. Полную вакцинацию прошли 1 331 007 жителей региона. В целом по России коллективный иммунитет составляет 14,3%.

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По материалам: irk

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