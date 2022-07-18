Косачев рассказал о новом полномочии Минобрнауки по защите научной информации

В России впервые за долгое время появляется комплексная система защиты научной информации от утечек и попадания ее в руки соперников и конкурентов страны. Об этом 18 июля заявил сопредседатель парламентской Комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Подводя итоги восьмого заседания комиссии, он отметил, что работа парламентариев принимает «все более комплексный характер» в отношении защиты здоровья граждан России. «В этом контексте возрастает значение реализации закона о биобезопасности в РФ, принятого в декабре 2020 года и вытекающих их него новых полномочий федеральных и региональных органов власти», — заметил сенатор.

Косачев сообщил, что располагает информацией из Правительства о том, что «все 17 нормативных актов, которые требовалось принять для реализации закона, уже приняты и заработали в полном объеме».





Вице-спикер пояснил, что часть этих обязательств, прописанных в новом законе, касаются требований к проведению научных исследований по биобезопасности. Как рассказал Косачев, с 1 июля вступило в силу постановление Правительства РФ, касающееся сбора и предоставления информации о научных исследованиях, которые ведутся на территории России.

«Появилось новое полномочие Минобрнауки — обобщать такую информацию, и к 1 апреля будущего года предоставлять ее в Правительство. Это касается и того, что происходит, и того, чего нельзя допускать с точки зрения рисков по утечке важной информации, которая не должна доставаться нашим конкурентам и соперникам», — заявил Косачев.

Как рассказал сенатор, первый такой доклад будет представлен в Правительство 1 апреля 2023 года. «Мы можем говорить, что в нашей стане впервые за долгое время появляется комплексная система защиты научной информации», — заявил Косачев.

Он также добавил, что в прошедшие годы такие риски не просто существовали, но и срабатывали против интересов России. Делалась это, в частности, в формате участия наших ученых в совместных научных программах с коллегами из стран СНГ (в том числеУкраины), которые финансировались США.



