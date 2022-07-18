Ксению Собчак раскритиковали поклонники за выпад в адрес Тины Канделаки
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Ксению Собчак раскритиковали поклонники за выпад в адрес Тины Канделаки

Ксению Собчак раскритиковали поклонники за выпад в адрес Тины Канделаки
Ведущая и журналистка Ксения Собчак снова едко высказалась в адрес бизнесвумен. Ксения Собчак и Тина Канделаки время от времени обмениваются саркастичными колкостями в адрес друг друга. В этот раз блондинка обвинила экс-ведущую программы «Самый умный» в воровстве новостей. 40-летняя журналистка в очередной раз набросилась с обвинением в адрес Канделаки, мол, та у нее ворует инфоповоды и выдает за свои тексты. В своем блоге Ксения Собчак написала едкий пост в адрес брюнетки. «Тина Канделаки ворует не только по крупному, но и по мелочи. Например, у меня — новости. Ну что сказать? «Старую собаку не научить новым трюкам» как говорят в стране, в которую Тинатин уже никогда не пустят», — едко заметила бывшая ведущая скандальной телестройки.
Однако не все подписчики разделили радость Ксении Анатольевны. Нашлись те, кто заступился за Канделаки. «Ксения, старая собака — это Вы. За неимением собственных мыслей и идей столько лет уже дрейфуете на сплетнях и информации, которая выдает Ваше поверхностное отношение ко всему и Ваше отношение к подписчикам, как к быдлу. Все уже заметили, что вы обе просто взяли новость с одного ресурса. Чего ради Тина у Вас ее украла? Потому что Вы слова про своего приятеля добавили?»; «Ксения, у вас какая то одержимая неприязнь к Тине, уже до маразма доходит»; «Это видео перепостили десятки каналов. А спрос только с Тины. Вы за ней так пристально следите», — гневно отреагировали пользователи Сети. Напомним, это не первый скандал женщин. Продюсер и журналистка давно недолюбливают друг друга. А после февральских событий на Украине они и вовсе стали непримиримыми врагами. Так, когда Ксения Собчак уехала из страны, сказав, что на отдых, над ней посмеялась Канделаки. «Я в Москве. Даже в отпуск не собираюсь уезжать», — заявила Тина.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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