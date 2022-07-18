Лариса Долина призналась, что дает ей силы
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Лариса Долина призналась, что дает ей силы

Лариса Долина призналась, что дает ей силы
Певица Лариса Долина рассказала о своей любви. Артистка сейчас находится в Витебске, где проходит ежегодный международный фестиваль «Славянский базар». Певица стала хедлайнером мероприятия, а после концерта рассказала, как ей удается быть всегда в форме. 66-летняя исполнительница хита «Погода в доме» всегда отлично выглядит. Лариса Александровна придерживается системы интервального голодания, занимается спортом и живет в свое удовольствие. Чтобы всегда были силы певице важны сон, шопинг и состояние влюбленности. «Конечно, для меня очень важен хороший сон. Он у меня в дефиците. Меня восстанавливает любовь к жизни. Когда ты живешь в гармонии с собственной совестью, душой и сердцем, у тебя все хорошо. Честно говоря, сама удивляюсь, откуда у меня берутся силы», — поделилась звезда.
Артистка также призналась, что любит шопинг. «Я приехала в Витебск и в первый же день помчалась в бутик. Когда женщина себя украшает, у нее настроение сразу поднимается. Даже, если ты не купила вещь, а просто примерила», — поделилась секретом хорошего настроения поп-дива. Однако не только это держит певицу в тонусе. Лариса Долина намекнула журналистам, что на данный момент ее сердце занято. «Это очень важно для женщины: любить и быть любимой. Я нахожусь в этом состоянии. Это мне дает заряд долголетия, творческого и женского», — рассказала женщина «Prozvezd». Стоить отметить, что с третьим мужем Ильей Спицыным селебрити развелась в 2016 году. С тех пор о ее личной жизни ничего не известно.
# Шоу-бизнес Долина Лариса
По материалам: z-aya

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