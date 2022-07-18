Лавров заявил о незавидной участи Украины и Молдавии
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Лавров заявил о незавидной участи Украины и Молдавии

Лавров заявил о незавидной участи Украины и МолдавииГлава МИД Лавров: Украине и Молдавии суждено быть статистами в играх Запада

Предоставление Украине и Молдавии статуса страны-вечного кандидата в Евросоюз (ЕС) является частью геополитического гамбита против России. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров в статье для «Известий».

Он также рассказал о незавидной участи Украины и Молдавии. По его мнению, этим и «другим странам, которых сегодня обхаживает ЕС, суждено быть статистами в играх Запада». «США как главный продюсер этих постановок заказывают музыку и сюжетную линию, на основе которых в Европе пишут антироссийский сценарий», — заявил министр.

Лавров также отметил, что данные страны не получат «особых финансово-экономических благ», однако при этом от них будут требовать полной солидарности с ЕС «в его антироссийских действиях». «Тут уже принцип не "или-или", а "кто не с нами, тот против нас"», — подчеркнул глава МИД.

Помимо этого Сергей Лавров заподозрил инструкторов НАТО в руководстве над украинскими военными «на земле». Он выразил надежду, что «среди европейцев остались ответственные политики», которые понимают, «какими последствиями это чревато».

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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