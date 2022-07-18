Лавров заявил о руководящих украинскими военными наводчиках НАТО
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Лавров заявил о руководящих украинскими военными наводчиках НАТО

Лавров заявил о руководящих украинскими военными наводчиках НАТОГлава МИД Лавров допустил, что наводчики НАТО руководят украинскими военными «на земле»

Министр иностранных дел России 12

систем HIMARS предоставили США Украине

Ранее в Пентагоне сообщили

, что общее количество предоставленных Киеву РСЗО HIMARS уже достигло 12. При этом общий объем предоставленной Украине американской военной помощи составил 7,3 миллиардов долларов с начала военной спецоперации России.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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