Лавров заявил о руководящих украинскими военными наводчиках НАТО
Сегодня, 05:45 Вадим КарасевГлава МИД Лавров допустил, что наводчики НАТО руководят украинскими военными «на земле»
Министр иностранных дел России 12 систем HIMARS предоставили США Украине Ранее в Пентагоне сообщили
систем HIMARS предоставили США Украине
Ранее в Пентагоне сообщили, что общее количество предоставленных Киеву РСЗО HIMARS уже достигло 12. При этом общий объем предоставленной Украине американской военной помощи составил 7,3 миллиардов долларов с начала военной спецоперации России.
По материалам: lenta.ru