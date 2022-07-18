Лена Катина рассказала об отношениях сына с новым мужем
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Лена Катина рассказала об отношениях сына с новым мужем

Лена Катина рассказала об отношениях сына с новым мужем
Недавно Лена Катина сыграла свадьбу с миллионером. Ее избранником стал бизнесмен Дмитрий Спиридонов. Однако у певицы есть сын от первого брака и она волновалась — как сложатся отношения возлюбленного и наследника. 37-летняя артистка в июне вышла замуж. Свадьба не была пышной, пара тихо расписалась, а после улетела в Турцию на медовый месяц. По словам Катиной, она не планировала замуж, они просто собирались с Дмитрием жить вместе, и самое важно в этом вопросе для нее было то, чтобы он нашел общий язык с ее сыном. «Я сказала Сашеньке, что к нам приедет на дачу мой друг, у которого есть собачка породы мини-хаски по кличке Феникс. А Саша мечтает о собаке, но вредная мама отказывается ее заводить. Позже, когда наш роман с Димой был в разгаре, я деликатно объяснила сыну, что полюбила Диму и он тоже меня полюбил. Как он отнесется к тому, что мы будем жить вместе? Саша отреагировал удивительно: «Это значит, что вы поженитесь?». Честно говоря, я растерялась, потому что у меня не было в планах выходить замуж», — рассказала журналистам Катина.
Сейчас, по словам экс-участницы культовой группы, мужчины нашли общий язык. «Саша и Дима стали настоящими друзьями. Они всегда чем-то заняты: катаются на катамаранах в парке Горького, ходят в музей игровых автоматов, едут в деревню Снегири, чтобы посмотреть на военную технику, рисуют, делают подарки бабушкам и дедушкам. При этом Дима не пытается занять место родного отца Саши. Напротив, все время говорит: «Позвони папе. Он безумно тебя любит и скучает». Для меня такое отношение очень ценно», — поделилась радостью Лена с  «Панорама TV». По словам поп-певицы, ей важно было, чтобы Дима не заменял отца Саше, а просто умел с ним ладить. «У Сашеньки есть родители, которые несут ответственность за него, за его воспитание», — обозначила свою позицию Катину, когда еще встречалась с бизнесменом.
# Шоу-бизнес Катина Елена
По материалам: z-aya

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