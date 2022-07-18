Лера Кудрявцева похвасталась благодарностью от Владимира Путина
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Лера Кудрявцева похвасталась благодарностью от Владимира Путина

Лера Кудрявцева похвасталась благодарностью от Владимира Путина
Ведущая Лера Кудрявцева получила награду от президента РФ. Телеведущая в «Телеграм» показала благодарность, которую она получила от президента России Владимира Путина за «За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю добросовестную работу». В благодарности отмечается, что Лера Кудрявцева является ведущей программы отдела ведущих программ Дирекции телевизионных программ акционерного общества «Телекомпании НТВ».
Ранее Лера Кудрявцева рассказывал, что у нее есть одна мечта. Она хотела бы когда-нибудь взять интервью у Владимира Путина. Напомним, что Лера Кудрявцева ведет такие программы, как «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». У них очень хорошие рейтинги на телевидении.
# Шоу-бизнес Кудрявцева Лера
По материалам: z-aya

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