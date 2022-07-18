Лолита Милявская высказалась об Алле Пугачевой
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Лолита Милявская высказалась об Алле Пугачевой

Лолита Милявская высказалась об Алле Пугачевой
Певица Лолита Милявская поддерживает Примадонну. Артистка решила пойти против «течения». Пока многие звезды критикуют уехавшую из России Аллу Пугачеву, певица организует акции в поддержку Примадонны. Накануне она выступила в столичном ночном клубе, где со сцены сделала заявление об Алле Борисовне. Лолита заявила, что ей противно наблюдать за последствиями культуры отмены, которой подвергаются знаменитости, чьи поступки или высказывания не находят поддержки в обществе. По мнению Милявской, Алла Борисовна является «великой». «Есть такая женщина, без которой мы не были бы свободны на сцене. Ну что, споем из великой Аллы?» — сказала Лолита перед тем, как исполнила песню «Не делайте мне больно, господа».
Кстати, недавно отец Филиппа Киркорова на всю страну заявил о том, что Пугачева могла уехать из России не в знак протеста, а ради лечения в одной из израильских клиник. Он не сомневается в том, что Примадонна вернется домой осенью, как и обещала. Напомним, что Пугачева покинула родную страну в конце февраля. Сначала она жила с мужем и детьми в Израиле, а, когда там стало совсем жарко, переехала в Латвию. В Юрмале народная артистка поселилась на вилле «Марта», где она отдыхала в прежние годы. На днях к ней в гости приезжала Кристина Орбакайте, но надолго она не задержалась. Говорят, что дочь Примадонны очень боялась, что её заклеймят предательницей, как и её мать пишет Telegram-канала «НеОпра, блин».
# Шоу-бизнес Милявская Лолита
По материалам: z-aya

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