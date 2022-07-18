Лунный день сегодня 18 июля 2022 года
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Лунный день сегодня 18 июля 2022 года

Лунный день сегодня 18 июля 2022 года

Первый день недели будет удачным, если прислушаться к рекомендациям астрологов. Этот понедельник астрологи называют одним из самых благоприятных дней месяца, и зависеть это будет не только от расположения Луны.


Этот понедельник ознаменован двумя важными событиями: переход Венеры в созвездие Рака и противостоянием Меркурия с Плутоном. Первое будет позитивно сказываться на укреплении любви, а второе придаст энтузиазма для покорения новых вершин. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют брать максимум от этого дня, чтобы изменить жизнь к лучшему уже сегодня.

Фаза Луны: 19 лунный день убывающая Луна проведет в созвездии Рыб. Этот день будет благоприятным для романтики и работы, поэтому не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать здесь и сейчас.

Магнитные бури 18 июля: сегодня магнитосфера Земли будет вне влияния солнечных ветров. Магнитных бурь на этот понедельник не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня


романтика и флирт;
позитивный настрой;
ведение новых проектов;
общение;
сделки;
поездки;
исполнение желаний.

Что отпугнет успех в это день


прокрастинация;
одиночество;
уныние.

Домашние дела по лунному календарю


Понедельник — отличное время для того, чтобы наладить отношения с близкими. Это значит, что настала пора выполнить данные ранее обещания: завершить ремонт, сделать перестановку или отправиться в магазин для долгожданными обновками интерьера. День подходит для любых работ с одним нюансом: не стоит работать без пауз, чтобы не стать заложниками переутомления и оттока сил.

Одежда и талисманы удачи на этот понедельник

Начать неделю астрологи рекомендуют ярко и со вкусом. Сегодня можно выбрать любое сочетание цветов, которое подходит для конкретных задач: романтического общения, делового сотрудничества или отдыха. Удачу принесут яркие оттенки оранжевого, зеленого, синего, фиолетового и желтого. Талисманы этого дня — цитрин, янтарь и изумруд. Украшения могут быть любыми, но лучше всего с энергетикой этого дня будет сочетаться золото и платина.

Любовь и общение в 19 лунный день

Сегодня можно смело проявлять инициативу как в устоявшихся отношениях, так и при новых знакомствах. Свидания, комплименты, небольшие презенты и чуткость в отношении избранников помогут укрепить связь или найти свою любовь. Астрологи рекомендуют исключить напор и не пытаться показаться лучше, чем есть на самом деле. Искренность и внимание помогут обрести счастье в личной жизни.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Этот день не омрачен негативом, а значит, настроение и самочувствие будут отличными. Исключить нужно переутомление и потакание вредным привычкам. Настроиться на позитив помогут простые утренние ритуалы, а поддержать организм в тонусе — умеренные физические нагрузки. Сегодня полезно начинать курс упражнений, посещать бассейны и спа-процедуры, заниматься внешним видом и оздоровлением организма в целом.

Финансы и работа 18 июля

Понедельник прекрасно подходит как для завершения текущих дел, так и для ведения новых проектов. При должной сноровке и умении быстро принимать решения любая работа будет гореть в руках. Финансовые операции принесут свои плоды, если внимательно читать документы и доверять проверенным фирмам или партнерам. Для того, чтобы не потратить лишнего, стоит использовать шепотки на покупки, а также составлять списки.

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По материалам: dailyhoro.ru

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