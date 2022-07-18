Мама помогает дочери безупречно повторить образы знаменитостей, делая их из того, что есть в доме

Аля Чаглар и её дочь Стефани из Турции уже не первый раз появляются у нас в ленте, но мы считаем, что такой талант не должен оставаться в тени. Воображение по созданию новых потрясающих нарядов для своей юной, но уже опытной модельки Стефани у мамы Али не перестаёт работать ни на минуту. На их странице в Инстаграме* этот сложенный годами дуэт не прекращает радовать своих подписчиков новыми идеями, как можно смастерить наряд звезды Голливуда из подручных вещей, которые могут заваляться у вас дома. А пройтись по красной дорожке можно и дома, не выходя из своей комнаты, не хуже, чем Леди Гага!

Зендая

Когда твоя дочь похожа на всех знаменитостей сразу.

Меган Маркл

Свою популярность маленькая леди начала набирать несколько лет назад, когда её мама стала подбирать кусочки фруктов, овощей или цветов, чтобы создать новое необыкновенное «платье» для фото. Когда Аля впервые отлично подобрала ракурс с кусочком арбуза, тогда-то у неё и возникла идея, как можно придумывать интересные образы из того, что может находиться у вас под боком.

Белла Хадид

Джессика Честейн

Принцесса Диана

Королева людских сердец.

Рианна

Показ мод от дизайнера Марины Херманседер

У молодой мамы никогда не было цели зарабатывать на этом и становиться звездой интернета, но оригинальность идеи, креативный подход к любимому занятию и обаяние маленькой модницы сделали своё дело.

Пенелопа Крус

Крис Ли

Селин Дион

Сейчас их «линия одежды» собирает тысячи лайков на страничке в Инстаграме* и восторженные комментарии людей, неравнодушных к современной моде.

Леони Ханне

Делай это с душой и любовью, либо не делай вовсе.

Адель

Леди Гага

Тейлор Свифт

Неделя моды в Париже, 2020

Посмотреть больше их творческих работ, которые заставляют людей поменять своё отношение к картонкам, бумаге, фольге и другому, казалось бы, неприметному материалу, можно здесь либо на их странице в Инстаграме*.

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