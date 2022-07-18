Мария Шарапова не стала раскошеливаться на роды

Журналисты выяснили, сколько потратила на роды теннисистка Мария Шарапова. Спортсменка давно перебралась с родителями в США, и теперь живет там со своей семьей, мужем Алексом Гилксом и новорожденным сыном Теодором, которого родила 1 июля. Спортсменка рожала в одной из лучших клиник Лос-Анджелеса. Сегодня стало известно, насколько затратными оказались роды теннисистки. Молодая мама расположилась в отдельной VIP-палате, а также получала услуги персональной медсестры и платную врачебную помощь. Всего новоиспеченные родители потратили 10 тысяч долларов (это около 578 тысяч рублей).Примечательно, что подобная сумма — не слишком большая для затрат на роды. Например, Илья Авербух и Лиза Арзамасова потратили на роды около 1,3 миллиона рублей, а Джиган и Оксана Самойлова раскошелились на миллион, когда на свет появился их четвертый ребенок — сын Давид. Напомним, 35-летняя Шарапова завершила спортивную карьеру два года назад, а уже через некоторое время объявила о помолвке с бизнесменом Алексом Гилксом. 43-летний возлюбленный Марии еще известен своей близкой дружбой с принцами Уильямом и Гарри. Однако Шарапова не превратилась в богатую даму, которая мается бездельем в своем трехэтажном особняке. Мария основала собственный бизнес по производству премиальных конфет под оригинальной маркой Sugarpova.