Мария Шарапова поделилась фото жениха -именинника с новорожденным сыном

35-летняя теннисистка Мария Шарапова недавно родила первенца, а сегодня отмечает день рождения отец малыша - Александр Гилкс. Победительница пяти турниров Большого шлема и британский бизнесмен недавно стали родителями. Теннисистка родила сына от миллионера, одного из близких друзей принца Гарри, с которым внук Елизаветы II учился в Итоне. Мария обнародовала имя сына: малыша назвали Теодор. Сегодня спортсменка с нежностью поздравила жениха с днем рождения. Звезда корта опубликовала снимок Александра, который трогательно держал на руках спящего малыша. Гилксу исполнилось 43 года.«С днем рождения, папа медвежонка!» — прокомментировала фото Шарапова. Женская теннисная ассоциация (WTA) поздравила россиянку с рождением первенца, который появился на свет 1 июля. «Приветствуем Теодора в этом мире! Поздравляем, Мария!» — говорится в официальном сообщении. Накануне стала известна стоимость родов Шараповой в Лос-Анджелесе. Жених спортсменки уже был женат. Его первой избранницей была Миша Нону, подруга Меган Маркл. Они поженились в 2012 году, а спустя пять лет развелись.