Мария Шукшина назвала Давида Манукяна мужем и женой Филиппа Киркорова
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Мария Шукшина назвала Давида Манукяна мужем и женой Филиппа Киркорова

Мария Шукшина назвала Давида Манукяна мужем и женой Филиппа Киркорова
Актриса Мария Шукшина прошлась по Филиппу Киркорову. Артистка в соцсетях поддержала запрет пропаганды гомосексуализма в России. Она в шоке, что некоторые публичные люди выставляют напоказ свои нетрадиционные отношения. «Вот, к примеру, год назад Филипп Киркоров вышел на «Муз-ТВ» уж не знаю с кем: то ли с мужем, то ли с женой. То есть со своим однополым партнером, видимо. И все это в публичном пространстве, это все на виду у всех», сказала Мария Шукшина.
Как отметила Шукшина, в СССР была даже статья за мужеложство. Извращения в обществе не поощрялись. По ее словам, в девяностых годах «нечисть пришла в Запада». Открылись канализационные шлюзы. Она добавила, что извращения надо убирать как можно быстрее из публичного пространства. Напомним, что Филипп Киркоров и Давид Манукян появились на красной дорожке премии «МУЗ-ТВ» в роли жениха и невесты. Их внешний вид шокировал многих. Случай подробно обсуждался в прессе и дело дошло до штрафов.
# Шоу-бизнес Шукшина Мария
По материалам: z-aya

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