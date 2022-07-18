Мария Шукшина назвала Давида Манукяна мужем и женой Филиппа Киркорова

Актриса Мария Шукшина прошлась по Филиппу Киркорову. Артистка в соцсетях поддержала запрет пропаганды гомосексуализма в России. Она в шоке, что некоторые публичные люди выставляют напоказ свои нетрадиционные отношения. «Вот, к примеру, год назад Филипп Киркоров вышел на «Муз-ТВ» уж не знаю с кем: то ли с мужем, то ли с женой. То есть со своим однополым партнером, видимо. И все это в публичном пространстве, это все на виду у всех», сказала Мария Шукшина.Как отметила Шукшина, в СССР была даже статья за мужеложство. Извращения в обществе не поощрялись. По ее словам, в девяностых годах «нечисть пришла в Запада». Открылись канализационные шлюзы. Она добавила, что извращения надо убирать как можно быстрее из публичного пространства. Напомним, что Филипп Киркоров и Давид Манукян появились на красной дорожке премии «МУЗ-ТВ» в роли жениха и невесты. Их внешний вид шокировал многих. Случай подробно обсуждался в прессе и дело дошло до штрафов.