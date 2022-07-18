Марина Зудина рассказала о планах на внучку

Актриса Марина Зудина в одном из интервью рассказала о своей внучке. Артистка хоть и узнала о появлении у нее внучки с большим опозданием, но приняла и трепетно полюбила наследницу своего сына Павла, рожденную актрисой Софьей Синицыной в 2020 году. Она ждет не дождется, когда Мия подрастет, чтобы можно было брать ее с собой в путешествия. Не для того, чтобы взвалить на себя полную заботу о малышке, а ради взаимного удовольствия от общения. «Она пока не говорит, но очень хочет. Ей уже мешает то, что она не говорит. Она прекрасный солнечный ребенок, который должен был появиться именно в это время, она — солнечный аккумулятор. Надеюсь, когда она подрастет, я ее буду брать с собой. И Паша, и Маша свое получили, я не хочу быть воспитателем, с внучкой я хочу больше дружить», — строит планы любящая бабушка.Вдова Олега Табакова поддерживает хорошие отношения и со своей несостоявшейся невесткой, она частенько лайкает посты Синицыной. Особенно те, в которых появляется ее внучка. При этом Марина отказывается комментировать ситуацию о том, что Павел так и не женился на матери Мии. Она считает, что это их дело, но о своем ребенке ее любвеобильный сын не забывает и это главное. «Я просто люблю их. Надеюсь, что Паша хороший отец, заботливый», — заявила Зудина StarHit.ru.